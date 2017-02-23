محمد بن راشد: سقف طموحاتنا الجديد لأجيالنا المقبلة هو الفضاء وحدود تطلعاتنا هي السماء

دبي (وام)

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتكليف مركز محمد بن راشد للفضاء قيادة «مشروع المريخ 2117».

كما وجّه سموه المركز بالبدء في وضع «خطة أجيال» لمدة 100 عام تتضمن بناء قدرات وكوادر وطنية تخصصية في مجال علوم الفضاء والأبحاث والذكاء الصناعي والروبوتات والتقنيات المتقدمة في مجال النقل الفضائي، على أن يتم أيضاً وضع خطة تفصيلية للسنوات الخمس المقبلة تشمل كافة الجوانب التقنية والفنية واللوجستية للمشروع، وذلك بموازاة خطة إعلامية تواكب برنامج تنفيذ المشروع وتتابعه وتنقله للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي، والذي أبدى اهتماماً كبيراً بالمشروع منذ إعلانه.

كما وجّه سموه مركز محمد بن راشد للفضاء بوضع برامج علمية وبحثية وسلوكية ترسخ الشغف بالمعرفة في الأجيال الجديدة في مدارس وجامعات الدولة، إضافة للتركيز على البرامج البحثية التي ينعكس أثرها على القطاعات التقنية كافة ذات الأولوية للاستفادة منها في مسيرة التنمية في الدولة.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أهمية إلهام الأجيال الجديدة لرفع سقف طموحاتها وتوسيع آفاقها المعرفية وتحفيز فضولها العلمي، بما يخدم مستقبل دولة الإمارات وخططها التنموية، ويضيف بصمة إماراتية على مسيرة المعرفة البشرية، موضحاً سموه، «أن سقف طموحاتنا الجديد الذي نضعه لأجيالنا المقبلة هو الفضاء وحدود تطلعاتنا هي السماء».