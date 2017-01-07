البريكي: نختار شعراء ولا نختار قصائد في «مهرجان الشعر العربي»

محمود عبد الله (أبوظبي)

تعيش إمارة الشارقة ما بين 8 إلى 13 من يناير الجاري، على وقع الشعر الذي يترك أثره الجمالي المنطوي على دلالات كثيرة، وذلك ضمن النسخة الخامسة عشرة لمهرجان الشعر العربي، التي ينظمها بيت الشعر بدائرة الثقافة والإعلام. وقال الشاعر محمد البريكي، مدير بيت الشعر، مدير المهرجان، لـ «الاتحاد» عن آلية اختيار الشعراء والنقاد : في الواقع ليست هناك شروط محددة للمشاركة بقصيدة عمودية أو حرة أو قصيدة تفعيلة، والأمر موكول إلى اختيارات الشاعر نفسه، نحن نختار شعراء ولا نختار قصائد، ونحرص فقط على التناول الأدبي في النصوص والمضامين من دون الخوض في إشكاليات أخرى، على أننا نسعى على الدوام إلى تقديم الشاعر الذي يعيد للشعر العربي هيبته ومكانته الرفيعة، والناقد الأدبي المحترف الذي يعمل على إعادة الذائقة إلى إرث الأمة وديوانها العريق. وتحدث البريكي عن موضوع الندوات في المهرجان وقال: نؤمن في بيت الشعر أن العملية النقدية العلمية الموضوعية التطبيقية تسهم في تشكيل صورة جمالية عن فن القصيد، ثم بناء حوار تجارب يضيف ولا يهدم، ولذلك ففي كل نسخة نطرح موضوعاً فكرياً محدداً، نستضيف في إطاره نخبة من النقاد ومديري بيوت الشعر، التي تم افتتاحها ضمن مبادرة صاحب السمو حاكم الشارقة، للحديث عن أثر هذه المبادرة على الشعر والثقافة والمثقفي، وبخاصة أن بيوت الشعر هذه قد أكملت عاماً على إنشائها، وهنا يصبح الحديث لازماً لمناقشة ما تم إنجازه، وحالة الشعر العربي في ظل الراهن.

وتحدث البريكي عن أهمية مساهمة بيت الشعر في صناعة الكتاب وبخاصة الدواوين الشعرية، والكتب والدراسات الأدبية والنقدية ذات الصلة بالشعر، والتي تصدر تزامناً مع عرس الشعر السنوي، كما تطرق إلى استضافة نخبة من الشعراء العرب في المهجر، مؤكداً أن لهم دوراً كبيراً في الحفاظ على اللغة والشعر، ولذلك فإن استضافتهم في المهرجان هي جزء من التواصل مع الهوية والإرث الأدبي الذي نسعى جميعاً للحفاظ عليه. ونوه البريكي صاحب دواوين (زايد، همس الخلود، بيت آيل للسقوط، سكون العاصفة، ساحة رقص، مواويل)، إلى أن بيت الشعر سيحتفل في نوفمبر المقبل بمرور 20 عاماً على تأسيسه، وسيتم العمل على إبراز دوره من خلال الفعاليات والأنشطة المستمرة التي تخدم حركة الشعر والشعراء وفق رؤية المشروع الثقافي الكبير الذي تتبناه عاصمة الثقافة الشارقة، بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مشيراً إلى أهمية هذه التظاهرة التي تجمع الشعر والأدب والثقافة والنثر والحوار والنقد، وجميعها على مسافة واحدة من البحث عن حلم المشروع الثقافي العربي الواحد.