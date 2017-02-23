إدارة ترامب تفتح الباب أمام عمليات الترحيل الجماعي

عواصم (وكالات)

أصدرت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، تعليمات جديدة، تهدد 11 مليون مهاجر، مقيمين بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة، بعدما كانت إدارة سلفه باراك أوباما تبدي تساهلاً حيال هذه الفئة من المهاجرين.

وكشفت الإدارة الأميركية آليات جديدة لمكافحة الهجرة بشكل صارم، تشمل التوسع في أعداد المهاجرين المعرضين للاعتقال والترحيل من الولايات المتحدة. وقال البيت الأبيض «إن ترامب يسعى لتعزيز صلاحيات وزارة الأمن الداخلي، بعد أن نشرت الوزارة مذكرتين شاملتين بشأن تطبيق قوانين الهجرة في البلاد».

وشدد المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر على أن الهدف ليس «الترحيل الجماعي». وأضاف «الرسالة هي أن أولئك الأشخاص الذين هم في البلاد ويمثلون تهديداً لشعبنا أو ارتكبوا جريمة سيكونون أول من يرحل، وسنسعى جاهدين للتأكد من فعل ذلك».

وقال «إن الأولوية هي للذين يشكلون خطراً على هذا البلد»، مقدرا بمليون عدد الذين تلقوا بلاغا من قاض يأمرهم بمغادرة الأراضي الأميركية.