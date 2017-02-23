تركيا تطالب إيران بمراجعة علاقاتها مع دول المنطقة

عواصم (وكالات)

طلبت تركيا من إيران ضرورة إعادة النظر في علاقتها مع دول المنطقة، وتقدير جهودها في محاربة الإرهاب،في وقت اعتقلت السلطات التركية 35 شخصاً للاشتباه في انتمائهم لتنظيم «داعش»، وذلك في مداهمات في أنحاء إسطنبول. وفي الوقت نفسه، أعلنت أنقرة أن المحادثات الجارية بين تركيا وروسيا في شأن شراء صواريخ «إس400» لمنظومة دفاع جوي محلية تحرز تقدماً كبيراً، وسط توقعات بأن يجري اللقاء بين الرئيسين التركي والأميركي قبل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي في مايو المقبل.

وقال إبراهيم كالين، المتحدث باسم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مؤتمر صحفي في أنقرة أمس: «إن على إيران أن تعيد النظر في علاقاتها مع دول المنطقة، وأن تقدر جهودها في مكافحة الإرهاب»، مشدداً على أن تركيا لا تريد التصعيد مع إيران.

وأعلن عزم رئيس بلاده رجب طيب أردوغان، زيارة روسيا لعقد اجتماع مجلس التعاون في مارس المقبل، واصفاً الزيارة بأنها «مهمة في سياق عملية تطبيع العلاقات بين البلدين». وأكد استمرار عملية تطبيع العلاقات بين الجانبين، مضيفاً أن «استكمال هذه العملية خلال الزيارة المرتقبة ضمن تطلعاتنا، وسيجري بحث الملف السوري، ومكافحة الإرهاب، والتطورات في العراق، والعلاقات الثنائية، ، فضلاً عن تناول قضايا أخرى» وقال أيضاً: إن تركيا تتوقع من الاتحاد الأوروبي اتخاذ خطوات في أسرع وقت ممكن للسماح للأتراك بالسفر إليه من دون تأشيرة.

وبشأن لقاء متوقع يجمع بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترامب قبل قمة حلف شمال الأطلسي في مايو، قال كالين: إن من شبه المؤكد أن يلتقي الزعيمان على هامش قمة حلف الأطلسي، لكن الجهود تتركز على ترتيب اجتماع بينهما قبل ذلك الموعد.

من جهة أخرى، قالت قناة «خبر ترك» التلفزيونية: إن الشرطة التركية قامت، أمس، بمداهمات متزامنة في 41 موقعاً في أرجاء إسطنبول، وجمعت العديد من الوثائق الخاصة بتنظيم «داعش»، واعتقلت 35 شخصاً للاشتباه في انتمائهم للتنظيم الإرهابي.

وفي شأن آخر، قال وزير الدفاع التركي فكري إشيق أمس: إن المحادثات الجارية بين تركيا وروسيا بخصوص شراء أنقرة صواريخ «إس400» لمنظومة دفاع جوي محلية «تحرز تقدما كبيرا». كما قال: إن تركيا كانت تفضل في الأساس شراء منظومة صواريخ من حلف شمال الأطلسي، لكن لم يتسن ذلك.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع التركية، أمس، أن في إمكان الضباط والأفراد الإناث في الجيش التركي ارتداء غطاء الرأس (الحجاب) خلال أدائهن وظائفهن في وحداتهن العسكرية، مع الالتزام بألوان الزي العسكري.

وذكرت وكالة الأناضول التركية للأنباء، نقلاً عن مصادر في وزارة الدفاع التركية، أن الوزارة أعدت لائحة تعديلات بشأن لباس القوات المسلحة التركية. ومن المنتظر دخول التعديلات الجديدة حيز التنفيذ عقب نشرها في الجريدة الرسمية.