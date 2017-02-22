الأردن: السجن لـ9 أشخاص بتهمة الترويج والتخطيط لاعتداءات إرهابية

عمان (أ ف ب)

أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، أحكاماً بالسجن مدداً تتراوح بين 8 و15 عاماً على 9 أشخاص مؤيدين لتنظيم «داعش» أو مرتبطين به بعد إدانتهم بالترويج والتخطيط لعمليات إرهابية داخل المملكة.

وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة في 3 قضايا منفصلة، على 8 أشخاص مرتبطين بالتنظيم الإرهابي أو ينتمون إليه وأدينوا «بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية».

وأدانت المحكمة 4 أشخاص خططوا لضرب حافلة تقل جنوداً أردنيين في الزرقاء، بينما قضت بالسجن على شخص ينتمي للتنظيم الإرهابي بتهمة التخطيط للقيام بتفجير في مطار ماركا العسكري شرق عمان باستخدام حزام ناسف.

وفي القضية الثالثة، أدين 3 مؤيدين «لداعش» خططوا لضرب خطوط كهرباء تربط غور الأردن بالضفة الغربية وسفارات أجنبية.

كما حكمت المحكمة على متهم عشريني بالسجن مع الأشغال الشاقة، 8 أعوام بعد إدانته «بالترويج لأفكار إرهابية «داعشية» على فيسبوك.