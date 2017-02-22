الأردن: السجن لـ9 أشخاص بتهمة الترويج والتخطيط لاعتداءات إرهابية

عمان (أ ف ب)
أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية أمس، أحكاماً بالسجن مدداً تتراوح بين 8 و15 عاماً على 9 أشخاص مؤيدين لتنظيم «داعش» أو مرتبطين به بعد إدانتهم بالترويج والتخطيط لعمليات إرهابية داخل المملكة.
وقضت المحكمة بالسجن 15 عاماً مع الأشغال الشاقة في 3 قضايا منفصلة، على 8 أشخاص مرتبطين بالتنظيم الإرهابي أو ينتمون إليه وأدينوا «بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية».
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وفي القضية الثالثة، أدين 3 مؤيدين «لداعش» خططوا لضرب خطوط كهرباء تربط غور الأردن بالضفة الغربية وسفارات أجنبية.
كما حكمت المحكمة على متهم عشريني بالسجن مع الأشغال الشاقة، 8 أعوام بعد إدانته «بالترويج لأفكار إرهابية «داعشية» على فيسبوك.