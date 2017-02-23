القوات العراقية تطرد «داعش» من مطار الموصل

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

طردت القوات العراقية أمس تنظيم «داعش» الإرهابي من مطار الموصل، تمهيداً للسيطرة عليه خلال الساعات المقبلة، لاستخدامه قاعدة انطلاق في استكمال مراحل استعادة المدينة، وسط نزوح عشرات العائلات من قرية ألبوسيف المطلة على مطار الموصل ومعسكر الغزلاني جنوب المدينة بعد يوم واحد من سيطرة القوات العراقية المشتركة عليها، وذلك في وقت أكدت مصادر أمنية وأخرى محلية أن قوات أميركية بدأت باستطلاع المناطق الصحراوية غرب الأنبار، عبر دوريات عسكرية برية واستطلاع جوي.

وذكر الجيش العراقي في بيان أمس، أن قواته وصلت إلى أطراف مطار الموصل بعد طرد مقاتلي تنظيم «داعش» من محيطه. وتستهدف القوات العراقية السيطرة على المطار الواقع إلى الجنوب مباشرة من الموصل، وتحويله إلى قاعدة دعم للهجوم غرب المدينة.

وأعلنت الشرطة الاتحادية في بيان «إجلاء 480 مدنيا نزحوا من قريه اليرموك ونقلهم إلى القرى الجنوبية المحررة».

واستعادت القوات العراقية حاجز التفتيش الرئيس جنوب الموصل وقرية ألبوسيف المطلة على مطار الموصل ومعسكر الغزلاني أكبر القواعد العسكرية جنوباً . ولم تباشر القوات بعمل عسكري كبير أمس، فيما يتوقع أن يقوم وزيرا الداخلية والدفاع بزيارة الخطوط الأمامية في الجبهة.