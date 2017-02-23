«الهلال» يدعم قطاع النظافة في عدن

عدن (الاتحاد، وام)

ثمنت السلطات المحلية في مدينة عدن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وإسناد الجهود الرامية للنهوض عقب الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع صالح الانقلابية، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتضررها بشكل كبير.

وحظي قطاع النظافة والبيئة في عدن باهتمام كبير من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي سارع إلى دعم جهود هذا القطاع ورفده بالآليات والإمكانيات المتاحة للنهوض واستعادة نشاطه في تحسين نظافة المدينة والإصحاح البيئي الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة.

وعززت دولة الإمارات عبر هيئة الهلال الأحمر جهود صندوق النظافة وتحسين المدينة في عدن بنحو 30 سيارة نقل للنفايات مختلفة الأحجام و3100 حاوية لجمع النفايات، ضمن الجهود المحلية الرامية لتحسين النظافة والبيئة وتعزيز جهود الإصحاح وحماية المدينة من الأوبئة والأمراض الناجمة عن ظروف الحرب ومخلفاتها.

وأكــدت قــيادة السلطة المحلية في المحافظة أن الدعم السخي المقدم من الإمارات لمختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النظافة، أسهم بشكل كبير في تطبيع الأوضاع والنهوض من جديد وإعادة الروح إلى المدينة، إلى جانب قطاعات خدمية أساسية حظيت باهتمام ورعاية ودعم من قبل الدولة.

وأوضح المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة في عدن، المهندس قائد راشد أنعم، أن مساعدات الهيئة أسهمت في تسريع وتيرة العمل وتحسين مستوى النظافة والإصحاح البيئي في مختلف مناطق عدن، بعد تدهور كبير شهده هذا القطاع جراء الدمار الذي لحق بمعدات وآلية بلدية عدن خلال الحرب الماضي، وأنذر حينها بكارثة بيئية حقيقية. وفي ذات السياق، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة إغاثية عاجلة إلى منطقتي الحمراء وغيضة البهيش إحدى مديريات بروم ميفع في محافظة حضرموت، وذلك استمراراً لبرنامج المساعدات الإنسانية الذي تقوم به الهيئة ضمن سلسلة حملات نفذتها في عموم مناطق المحافظة.

وكان فريق ميداني تابع للهلال زار المنطقة لتلمس احتياجات السكان هناك وتجاوبت الهيئة مبكراً مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من أهالي غرب المكلا ومختلف مناطق حضرموت لتخفيف معاناتهم .