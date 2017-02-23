«الهلال» يدعم قطاع النظافة في عدن

عدن (الاتحاد، وام)
ثمنت السلطات المحلية في مدينة عدن جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في دعم وإسناد الجهود الرامية للنهوض عقب الحرب الظالمة التي شنتها ميليشيات الحوثي وحليفها المخلوع صالح الانقلابية، والتي أدت إلى تدمير البنية التحتية وتضررها بشكل كبير.
وحظي قطاع النظافة والبيئة في عدن باهتمام كبير من قبل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الذي سارع إلى دعم جهود هذا القطاع ورفده بالآليات والإمكانيات المتاحة للنهوض واستعادة نشاطه في تحسين نظافة المدينة والإصحاح البيئي الذي تضرر جراء الحرب الأخيرة.
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وأكــدت قــيادة السلطة المحلية في المحافظة أن الدعم السخي المقدم من الإمارات لمختلف القطاعات، ومن بينها قطاع النظافة، أسهم بشكل كبير في تطبيع الأوضاع والنهوض من جديد وإعادة الروح إلى المدينة، إلى جانب قطاعات خدمية أساسية حظيت باهتمام ورعاية ودعم من قبل الدولة.
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وكان فريق ميداني تابع للهلال زار المنطقة لتلمس احتياجات السكان هناك وتجاوبت الهيئة مبكراً مع النداءات الإنسانية التي تلقتها من أهالي غرب المكلا ومختلف مناطق حضرموت لتخفيف معاناتهم .