«الشرعية» تحرر بلدة «يختل» وتسيطر على أجزاء واسعة من «جبل النار»

عقيل الحلالي، بسام عبد السلام (صنعاء، عدن)
حققت قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي تقدماً واسعاً بعد تحريرها بلدة «يختل» وسيطرتها على أجزاء واسعة من «جبل النار» شمال مدينة المخا، وضبطت الأجهزة الأمنية في مدينة زنجبار مخزن أسلحة تابع لتنظيم «القاعدة»، في حين أصيب عدد من الجنود في هجوم شنه مسلحون على حاجز تفتيش أمني شرق عدن.
وقالت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية لـ «الاتحاد» إن قوات الشرعية سيطرت بشكل كامل مساء أمس على بلدة «يختل» ونشرت دباباتها ومدرعاتها في المنطقة، حيث كانت مقاتلات التحالف العربي تحلق بكثافة في الأجواء. ويمهد تحرير هذه المنطقة من الميليشيات الانقلابية إلى تقدم الشرعية صوب بلدة الخوخة جنوب محافظة الحديدة.
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إلى ذلك، اختطفت الميليشيات الانقلابية عدداً من المدنيين بينهم أطفال في قرية رمه في منطقة مريس شمال محافظة الضالع. وأفاد مصدر حقوقي أن الميليشيات على متن أطقم عسكرية داهمت منازل المواطنين في قرية رمه واختطفوا عدداً من المواطنين بينهم أطفال أحدهم لا يتجاوز العاشرة من العمر واقتادوهم إلى جهة غير معروفة، مشيرين إلى أن الانقلابيين يفرضون حصاراً على القرية منذ 5 أشهر.
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إلى ذلك، أصيب عدد من الجنود في هجوم شنه مسلحون مجهولون على حاجز تفتيش أمني شرق مدينة عدن. وأفاد مصدر أمني لـ»الاتحاد» أن مسلحين يستقلون سيارة من دون أرقام قاموا برمي قنبلة يدوية على حاجز تفتيش قبالة استاد عدن الدولي في مديرية «الشيخ عثمان» من الجهة الشرقية للمدينة ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأمنية المتمركزة في الموقع. وأضاف أن الهجوم أعقبه إطلاق نار كثيف ما دفع بالمهاجمين إلى الفرار في اتجاه أحد المناطق السكنية القريبة من الموقع، في حين قام مسعفون بنقل الجرحى إلى أحد المستشفيات .
وفي سياق آخر، نظمت قيادة اللواء الأول مشاة بحري في محافظة أرخبيل سقطرى أمس عرضاً عسكرياً بمنطقة حولاف. وشارك في العرض الذي نظم من قيادة اللواء الواقع في منطقة موري إلى معسكر النقطة البحرية، عدداً من الوحدات العسكرية التابعة للواء. وقال أركان حرب اللواء العقيد الركن ناصر قيس «إن العرض التي نفذه اللواء يهدف لرفع مستوى اليقظة العسكرية بمختلف الوحدات، والإطلاع على جاهزيته العسكرية والفنية والقتالية».