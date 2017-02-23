قرقاش: دور الإمارات ثابت ضمن التحالف العربي



تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017 أبوظبي (الاتحاد) أكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن الإمارات في دورها ضمن التحالف العربي، ثابتة راسخة، مشيراً إلى أن خبث الخبيث لن ينجح أمام تضحيات أبناء الإمارات في اليمن. وقال معاليه في تغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: «الخطاب المفتوح الداعي إلى وحدة الصف والكلمة يضيف إلى جهود التحالف العربي في اليمن، غير الخطاب المسموم الذي يهدف إلى التفرقة والحزبية». وأضاف: «ولكل خبيث ومتصيد نقول له إن دور الإمارات في اليمن هو دور دولة بجسد وسواعد وأسنان، ولن ينجح خبث الخبيث أمام تضحيات أبناء الإمارات في اليمن». وتابع: «نقول للخبيث إن الإمارات في دورها ضمن التحالف الذي تقوده السعودية ثابتة راسخة، ولا يستوي من يقاتل ويضحي بسواعده وأسنانه مع ثرثرة اللئيم».