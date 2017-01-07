سلطان بن شخبوط يهنئ رؤساء اتحادات الشطرنج الجدد

أبوظبي (وام)

هنأ الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج رؤساء اتحادات الشطرنج المنتخبين، في مقدمتهم الدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، متمنياً له ولمجلس الإدارة المنتخب التوفيق في مواصلة جهود الارتقاء برياضة الأذكياء.

وتقدم بالتهنئة أيضاً إلى بشار قوتلي الذي أنتخب رئيساً للاتحاد الفرنسي، ونجاح راملي رئيس اتحاد ماليزيا، والطاهر بطيخ عضو البرلمان التونسي رئيس الجامعة التونسية، وعزت قريطم رئيس الاتحاد اللبناني، وعثمان القصبي رئيس اللجنة السعودية للألعاب الذهنية.

على صعيد متصل، تلقى الشيخ سلطان بن شخبوط رسالة شكر من عثمان طارق القصبي رئيس اللجنة السعودية للألعاب الذهنية، ثمن فيها جهوده ومساهماته في تطوير الحراك الشطرنجي في المملكة، والتي تكللت مؤخراً بزيارته للسعودية ومقابلته الأمير عبد الله بن مساعد آل سعود الرئيس العام لرعاية الشباب بالسعودية رئيس اللجنة الأولمبية السعودية، مما كان له أكبر الأثر في اعتماد رياضة الشطرنج رسمياً في المملكة ثم إشهار اللجنة السعودية للألعاب الذهنية.

وأعرب القصبي عن بالغ الشكر والتقدير للشيخ سلطان بن شخبوط على جهوده الطيبة في تطوير رياضة الشطرنج عالمياً وقارياً وإقليمياً وفي دول الخليج كافة، كما أشاد بجهود ومتابعة هشام علي الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج.