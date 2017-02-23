8 فنانين يستكشفون الهوية وسط التحولات

إيمان محمد (أبوظبي)
باستخدام خامات ووسائط غير مألوفة، يستكشف ثمانية فنانين ناشئين مفاهيم الهوية في أوساط شديدة التحول، في معرض «بين»، الذي يفتتح للجمهور يوم السبت القادم في «معرض421» في ميناء زايد.
المعرض تنظمه منصة «أ. ع. م اللامحدودة» المتنقلة التي أسسها ويدعمها الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والذي اعتبر المعرض بأنه «يدعو للتأمل، حيث يتزامن مع التغيرات والتحولات المتسارعة التي تحيط بنا، والتي تدفعنا لإعادة صياغة هويتنا». وأضاف في بيان صحفي، «نعيش في عالم صغير تتسارع فيه حركة الناس حول العالم، ويتغير المشهد الحضري كل يوم، بل وتتغير ديناميات مجتمعاتنا ثقافياً واجتماعياً. تلك التغيرات المستمرة والسريعة تفرض علينا ضرورة إعادة التفكير ومراجعة مفاهيمنا الثابتة».
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ويسعى المعرض إلى دراسة عمق وحدود التواجد بين نقطة بداية ما ونهايتها؛ فيلقي الضوء على أهمية حالة التوسّط لكل من البداية الحاسمة (وهي تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة)، وهدفها النهائي (المتمثل في المستقبل)، وأضافت «يوثق الفنانون لحظة مهمة يعيشها جيل «البين» الواقع بين الأجداد والمستقبل، ويدرسون التغييرات الحاصلة على المنظر الخارجي بالتزامن مع التغيرات الاجتماعية المصاحبة لها».
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ويقام معرض «بين»، بالتعاون بين منصة «أ.ع.م اللامحدودة» بالتعاون مع مركز مرايا للفنون الذي يتخذ من الشارقة مقراً له، بينما تتولى مايا أليسون المدير المؤسس لمعرض الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، مهمة المستشار الأول للمعرض.
من جهتها، قالت شوبا بيا شامدساني المديرة التنفيذية لمنصة «إ.ع. م اللامحدودة»: «شهدت منطقة الشرق الأوسط «تحولات» على مستويات متعددة، شملت تغير الحدود وتزايد الاضطرابات السياسية، والتخلي عن الماضي من أجل مستقبلٍ جديد. وأثرّت هذه التحولات على جميع جوانب الحياة مثل الصحة، والتعليم، والزراعة والإسكان والصناعة، وفي نفس الوقت أدت إلى نضج ملحوظ وقوّة جديدة».