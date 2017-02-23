4 شعراء يفتتحون الموسم السابع.. وصاحب «فيما رواه النيل» إلى المرحلة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)
ليلة أمس الأول الثلاثاء كان ملايين الناطقين بالضاد العاشقين للشعر بانتظار الشعراء العشرين الذين وصلوا إلى «شاطئ الراحة» في أبوظبي مدينة الضوء والحب، ولا شيء يعادل فرحهم بما وصلوا إليه، واعتزازهم باحتفاء لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بهم، وفي مقدمتهم معالي رئيس اللجنة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، الذي حضر وتابع إبداعات الشعراء، وهم الذين انضموا إلى قوافل الشعراء الذين عاشوا تجربة «أمير الشعراء» على مدار ستة مواسم، وها هم شعراؤنا في هذا الموسم يدخلون أجواء التنافس بكثير من الحميمية.
وبحضور أعضاء لجنة التحكيم سعادة الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، و الدكتور عبد الملك مرتاض، وجمهور مسرح «شاطئ الراحة»، تمكّن الإخراج الجديد لـ«أمير الشعراء» من فرض أجواء سحرية، أكملتها بلقيس بافتتاحها موسماً جديداً من مواسم أعذب الكلام، فغنت للإمارات.. وتألقت.
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الدكتور علي بن تميم، وقبل إلقاء الشعراء الأربعة قصائدهم قال إن ما يميز الموسم السابع أنه بدأ مع موسم هطول المطر على أبوظبي، عساه يجلب الدفء إلى القلوب والبيوت، أما حضور عشر شاعرات في هذا الموسم فهو أمر يمثل لحظة فارقة فيه، بعد مرور عشرة أعوام من انطلاق البرنامج، معرباً عن أمله بجيل الشعراء الشباب الذين يحصلون على تشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال «أمير الشعراء» الذي يؤسس لفعل ثقافي مختلف.
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