4 شعراء يفتتحون الموسم السابع.. وصاحب «فيما رواه النيل» إلى المرحلة الثانية

أبوظبي (الاتحاد)

ليلة أمس الأول الثلاثاء كان ملايين الناطقين بالضاد العاشقين للشعر بانتظار الشعراء العشرين الذين وصلوا إلى «شاطئ الراحة» في أبوظبي مدينة الضوء والحب، ولا شيء يعادل فرحهم بما وصلوا إليه، واعتزازهم باحتفاء لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بهم، وفي مقدمتهم معالي رئيس اللجنة اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، الذي حضر وتابع إبداعات الشعراء، وهم الذين انضموا إلى قوافل الشعراء الذين عاشوا تجربة «أمير الشعراء» على مدار ستة مواسم، وها هم شعراؤنا في هذا الموسم يدخلون أجواء التنافس بكثير من الحميمية.

وبحضور أعضاء لجنة التحكيم سعادة الدكتور علي بن تميم، الدكتور صلاح فضل، و الدكتور عبد الملك مرتاض، وجمهور مسرح «شاطئ الراحة»، تمكّن الإخراج الجديد لـ«أمير الشعراء» من فرض أجواء سحرية، أكملتها بلقيس بافتتاحها موسماً جديداً من مواسم أعذب الكلام، فغنت للإمارات.. وتألقت.

أما مقدما الموسم المذيع محمد الجنيبي، والإعلامية والشاعرة الدكتورة نادين الأسعد، فقد تألقا على المسرح وأضافا المزيد من البهاء إليه حين أعلنا عن الشعراء العشرين الذين يمثلون اثنتي عشرة دولة، وهم: علي عبدان الشامسي (الإمارات)، وناصر الغساني (سلطنة عُمان)، ومن الأردن عبلة غسان جابر، قيس طه محمد قوقزة، وردة سعيد يوسف، ومن تونس هندة بنت حسين محمد، ومن الجزائر آمنة حزمون، ولطيفة حساني، ومن سوريا إباء مصطفى الخطيب، ومرام دريد النسر، وسيكون في المنافسة كذلك عمر عناز وأفياء الأسدي (العراق)، ومن فلسطين آلاء القطراوي، ومن مصر حسن عامر، وليد الخولي، وهاجر عمر، ومن السعودية طارق صميلي، وإياد أبو شملة حكمي، ونوفل سعيد عبدالرزاق السعيدي (المغرب)، وشيخنا حيدرا (موريتانيا)، والفائز من بين هؤلاء سيكسب لقب «أمير الشعراء» وبردة الشعر وخاتمها، وشهادة ووساماً، إضافة إلى ديوان مطبوع ومسموع، ومليون درهم.

الدكتور علي بن تميم، وقبل إلقاء الشعراء الأربعة قصائدهم قال إن ما يميز الموسم السابع أنه بدأ مع موسم هطول المطر على أبوظبي، عساه يجلب الدفء إلى القلوب والبيوت، أما حضور عشر شاعرات في هذا الموسم فهو أمر يمثل لحظة فارقة فيه، بعد مرور عشرة أعوام من انطلاق البرنامج، معرباً عن أمله بجيل الشعراء الشباب الذين يحصلون على تشجيع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من خلال «أمير الشعراء» الذي يؤسس لفعل ثقافي مختلف.