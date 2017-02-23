«أمير الشعراء» ينطلق بحلة جديدة وروح متألقة

ساعتان من الشعر أول أمس الثلاثاء.. ساعتان بانتظار قرار لجنة التحكيم لبرنامج ومسابقة «أمير الشعراء» في الحلقة الأولى من الموسم السابع، والذي يتم بثه عبر قناتي الإمارات وبينونة من مسرح شاطئ الراحة، وبإنتاج وتنفيذ من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية.

أربع قصائد ألقاها شاعران وشاعرتان أمام النقاد أعضاء لجنة التحكيم الذين كانوا حاسمين في النتيجة، ومنحوا المشاركين الدرجات التي وجدوا أنهم يستحقون. فكان أن منحوا أعلى الدرجات وهي 28 درجة من أصل 50 لذاك الشاب القادم من أرض النيل حسن عامر، و24.2 درجة لناصر الغساني ابن سلطنة عمان، و24 درجة لابنة فلسطين آلاء القطراوي، فيما منحوا 23 درجة للطيفة الحساني من الجزائر. ومع تأهل حسن عامر إلى المرحلة الثانية، سيبقى الشعراء الثلاثة أسبوعاً بانتظار نتائج تصويت الجمهور التي ستعلن بداية الحلقة الثانية وستكون من 50 درجة أيضاً، حيث اثنين فقط من أصل ثلاثة سيتأهلان إلى المرحلة التالية.