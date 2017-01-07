الخوري نائب الرئيس والشامسي أميناً عاماً وفوزية المدير المالي

رضا سليم (دبي)

وزع اتحاد الشطرنج برئاسة الدكتور سرحان المعيني، الحقائب الإدارية في الاجتماع الأول للمجلس الجديد بعدما تسلم مهامه رسميا، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الهيئة العامة للشباب والرياضة أمس الأول وحضره إبراهيم عبد الملك الأمين العام للهيئة وخالد المدفع الأمين العام المساعد للهيئة وخالد آل حسين مدير إدارة الشؤون الرياضية، بالإضافة إلى أعضاء المجلس حسين الشامسي ومهدي عبد الرحيم وعبد الله عبد الرحمن الحوار وطارق الخوري وفوزية عباس، واعتذر عبد العزيز الخوري لظروف خاصة، كما حضر هشام الطاهر أمين عام اتحاد الشطرنج بالدورة الماضية، وسعود المرزوقي مدير الاتحاد.

تم في الاجتماع توزيع الحقائب الإدارية، وتم اختيار عبد العزيز عبدالله حسين الخوري نائبا للرئيس وحسين خلفان عبدالله الشامسي لمنصب الأمين العام، ومهدي عبد الرحيم الأمين العام المساعد وفوزية عباس المدير المالي وعبد الله الحوار رئيس الجهاز الفني وطارق محمد عبدالله الخوري نائب رئيس الجهاز الفني، وانضم هشام الطاهر بصفته أمين عام الاتحاد الآسيوي.

ووجه إبراهيم عبد الملك الشكر للمجلس السابق برئاسة سعيد المقبالي، مؤكدا أن الهيئة تفتح أبوابها لكل الاتحادات مع بداية مرحلة جديدة، من الدورة الانتخابية، ونعمل حاليا على إعداد نظام أساسي لكل الاتحادات الرياضية، منوها إلى أن الرياضة الإماراتية بعدما وصلت إلى 45 سنة، باتت لديها كوادر إدارية على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف: التعامل مع الاتحادات في هذه الدورة يختلف تماما، خاصة أن الهيئة ستقوم بمحاسبة الاتحادات كل 6 أشهر وليس كل 4 سنوات، كما كان سابقا، وسيتم تقييم أداء المؤسسات طبقا للخطط التي تم وضعها من قبل كل مجلس إدارة.

وتابع: الموازنات التي سيتم تخصيصها بناء على قدرة الاتحادات على تحقيق أهدافها، مشيرا إلى أن الموارد المالية محدودة ولن يكون هناك دعم إضافي من الحكومة، في الموسم الحالي 2017-2018، وليس أمام الاتحادات سوى الاستثمار والتسويق وهناك نسبة من 10 إلى 20% لمن يقوم بجلب وتسويق اللعبة، وجلب رعاة جدد، ولكن الأمر مشروط ألا تكون الرعاية من جهات ومؤسسات حكومية، واتحاد الرجبي نموذج رائع في هذا المجال. وكشف أن الهيئة تسعى خلال الدورة المقبلة 2020-2024 إلى أن تكون مراقبا فقط في الانتخابات ولا تتدخل من بعيد أو قريب على أن يقوم كل اتحاد بالإشراف على انتخاباته، ولا نريد أن يطعن أحد في رياضتنا بوجود تدخل حكومي ودورنا الإشرافي في هذه الدورة ما هو إلا تنظيم الانتخابات».

وقال الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد إن المجلس الجديد سيعمل بروح الفريق الواحد، خاصة أن الأفكار والرؤى متقاربة إلى حد كبير وجميعهم من أبناء اللعبة، والانتخابات جرت في أجواء مثالية وشفافة، والهيئة العامة للشباب والرياضة تشجعنا وستكون هناك حلقة وصل بين الاتحاد والهيئة، والجميع يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه.

وتحدث هشام الطاهر الأمين العام السابق للاتحاد، وقال: المجلس السابق بقيادة سعيد المقبالي نجح في تحقيق العديد من الإنجازات الإدارية والتنظيمية والفنية خلال الدورة الماضية، وشاهدنا تنظيم الدولة للعديد من البطولات العالمية، بجانب النجاحات الفنية منها فوز سالم عبد الرحمن مؤخرا بالمركز الـ13 على العالم.