إدارة ترامب.. تعديل المسار

إليزي فيبيك*

مضى أكثر من شهر بقليل على تولي دونالد ترامب منصب الرئيس الأميركي.. وياله من شهر! فقد شاهدنا أمراً تنفيذياً بوقف الهجرة عرقلت مساره محكمة فيدرالية، ومستشاراً للأمن الوطني يستقيل وسط تساؤلات حول اتصالاته مع روسيا، وعدداً من معارك تأكيد الترشيح المتواصلة داخل مجلس «الشيوخ»، وتراجعاً مفاجئاً في موقف ترامب تجاه الصين. وهناك المزيد.. فلا ننسى ترشيح ترامب لقاضي المحكمة العليا، واتصالاته الهاتفية المتنمرة مع زعماء العالم، وتصعيد الانتقادات الموجهة لوسائل الإعلام، أو المزاعم المتواصلة بلا دليل على تزوير الأصوات أثناء الانتخابات. وسواء أكانت هذه الاضطرابات التي اكتنفت الخطوات الأولى للإدارة تفاقم الأزمة أم لا، من الواضح أن البيت الأبيض يسعى إلى إعادة ضبط الأوضاع على جبهات عدة، بداية بمجال الأمن القومي.

وقد تم توثيق ملحمة رحيل «مايكل فلين» من الإدارة بشكل جيد، والآن، أصبح للبيت الأبيض مستشار أمن قومي جديد هو الجنرال «أتش آر ماكماستر»، الذي عينه ترامب في المنصب يوم الأحد. وقال ترامب في معرض تقديم «ماكماستر» للصحافيين في نادي «مار إيه لاجو»، في بالم بيتش بولاية فلوريدا، «إنه شخص يحظى باحترام كبير من الجميع في الجيش، ويُشرفنا أن ينضم إلى فريق عملنا». ونال الاختيار الجديد ثناء السيناتور «الجمهوري» عن ولاية أريزونا «جون ماكين» المنتقد الدائم لترامب، ورئيس لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ، إذ وصفه «ماكين» قائلاً: «لا أتصور أن هناك شخصاً أفضل، أو لديه قدرة أكبر على قيادة فريق الأمن القومي من الشخص الذي أصبح لدينا الآن».

وعلى صعيد الجوانب الأخرى التي يتجه البيت الأبيض إلى ضبطها، يخطط ترامب إلى إصدار نسخة منقحة من الأمر التنفيذي بشأن الهجرة، على ألا يؤثر الأمر الجديد على حاملي البطاقة الخضراء، أو المسافرين الذين استقلوا طائراتهم بالفعل إلى الولايات المتحدة. وحظر المنع الأصلي الذي أصدره ترامب بصورة مؤقتة على الأقل دخول المسافرين والمهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة. وعلقت محكمة استئناف فيدرالية الأمر بعد معركة قانونية سريعة وهائجة. وطلب محامو وزارة العدل الأميركية من محكمة الاستئناف الامتناع عن اتخاذ إجراء آخر لحين إصدار أمر تنفيذي جديد. لكن مثلما كتب أحد الزملاء، «إن الخصومة القانونية أبعد ما تكون عن النهاية، وحتى إذا صدر أمر تنفيذي جديد فلن ينهي بالضرورة المعركة القانونية».

وفي هذه الأثناء، يسعى نائب الرئيس «بنس» إلى تهدئة الأجواء التي عكرتها فوضى ترامب في الشهر الأول.

وفي خطاب أدلى به في ميونيخ خلال نهاية الأسبوع الماضي، حاول «بنس» طمأنة القادة الأوروبيين بشأن «التزام واشنطن القوي تجاه الدفاع عبر الأطلسي»، في خضم تصريحات متناقضة تأتي من الإدارة الأميركية الجديدة.