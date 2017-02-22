مسلمو كندا.. وحب الوطن

أنيتا إيلاش*

اتسم حفل «ماكس جالا»، أو جوائز التميز للمسلمين، بكل مظاهر احتفالات تسليم الجوائز، من فائزين تذرف أعينهم دموع الفرح، وخطابات انبهار، ورسائل من النخبة. وعلى الرغم من ذلك، كان الحفل السنوي الأول الذي عقد في فندق «ريتز كارلتون» في تورنتو مارس الماضي، حدثاً نادراً، إذ كان الاحتفال الأول من نوعه المخصص للمسلمين الكنديين، وحضره كوكبة من رجال الأعمال الأطباء ونشطاء المجتمع الذين اعتلوا المنصة ليتم تكريمهم بسبب إسهاماتهم في المجتمع الكندي، بيد أنها كانت لحظة فرحة يشوبها الألم بالنسبة لكثير من الحاضرين.

وقال «دانيال رضا»، اختصاصي طب الأسرة، الذي فاز بجائزة على عمله في تعزيز وصول الرعاية الصحية للسكان المعرضين للخطر: «لقد كان شرفاً كبيراً أن يتم تكريمك من أفراد مجتمعك بسبب إسهاماتك»، مضيفاً: «لكن يحزنني في الوقت ذاته، أن ذلك شيء يتعين على المسلمين الكنديين فعله، فمن المخزي أنه إذا كنت مسلماً في كندا أو الولايات المتحدة، يتوجب عليك أن تحاول جاهداً إثبات أنك مواطن صالح».

ومثل الكنديين من كل الأديان، يكافح رضا لفهم الهجوم الإرهابي الفردي على مسجد مدينة «كيبيك» الذي وقع الشهر الماضي، وأسفر عن مقتل ستة مصلين، وإصابة 19 آخرين، وكان ذلك هو أعنف مظاهر نزعة العداء ضد المسلمين في كندا حتى الآن، وحدث جعل البعض يشعر بالحاجة إلى مبادرات مثل جوائز «ماكس جالا». ونوّه رضا إلى أن أهمية هذه الجوائز تكمن في أنها تحدث نوعاً من التطبيع للكنديين المسلمين، وتظهر أنهم مثل أي فئة في كندا، فهم أصحاب شركات وأطباء وفنانون، ويؤدون عملهم مثل جيرانهم ومواطنيهم.

ويشارك المسلمون بصورة متزايدة في المجتمع الكندي، ويشير أحدث الإحصاءات الوطنية إلى أنهم يشكلون في الوقت الراهن زهاء ثلاثة في المئة من السكان الكنديين، وهم أكبر أقلية دينية في كندا، وبحسب مسح أخير للمسلمين أجراه معهد «إنفيرونيكس» للأبحاث، حول المواطنين الأكثر وطنية، أخبر أكثر من 80 في المئة من المسلمين الذين شملهم المسح أنهم فخورون بأنهم كنديون، وهي نسبة أعلى مقارنة بالكنديين غير المسلمين، وأكدت النسبة ذاتها من المسلمين أنهم صوتوا في الانتخابات الوطنية الأخيرة.

ويقول «آزار ظافر»، مؤسس منظمة «ماكس جالا»، «إن معظم الكنديين يتقبلون عقيدته في إطار التعددية الثقافية المتنوعة في الدولة».