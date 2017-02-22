«دراغون» في الفضاء.. فات الميعاد

واشنطن(أ ف ب)

فوتت المركبة «دراغون» غير المأهولة موعد التحامها مع محطة الفضاء الدولية بسبب مشكلة في نظام «جي بي اس» على ما أعلنت شركة «سبايس اكس» الأميركية الخاصة.

وغردت «سبايس اكس» على حسابها في «تويتر» أن «دراغون في حالة جيدة وسيكون لها موعد جديد مع محطة الفضاء الدولية».

وفي إطار هذه الرحلة الأولى إلى المحطة منذ حادثة منصة الإطلاق في سبتمبر، من المفترض أن تزود «دراغون» رواد المحطة بأكثر من 2,2 طن من المؤن والتجهيزات المخصصة للتجارب العلمية، وذلك بموجب عقد مبرم مع وكالة الفضاء الأميركية «ناسا».

وقد أطلقت «سبايس اكس» المركبة غير المأهولة الأحد الماضي على متن صاروخ من طراز «فالكون 9» من مركز كيندي الفضائي في فلوريدا جنوب شرق الولايات المتحدة، وكان من المفترض أن تلتحم بمحطة الفضاء الدولية في ساعة مبكرة من أمس. لكن، عندما باتت «دراغون» على بعد 1,2 كيلومتر لا غير من المحطة، كان لا بد من توقيف المناورات بسبب خلل في نظام «جي بي اس»، على ما أوضحت الناسا.

وهي المهمة العاشرة التي يجريها هذا النوع من المركبات وتقوم «سبايس اكس» حاليا بتطوير نموذج جديد منه قد ينقل على متنه الرواد إلى المحطة في نهاية العقد.