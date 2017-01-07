سيطرة فرنسية على منافسات اليوم الأول

أبوظبي (وام)

يتنافس 95 لاعبة ولاعباً من 23 دولة على كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية للتزلج الاستعراضي في نسخته الثالثة التي انطلقت منافساتها أمس، تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، وتستمر المنافسات اليوم من خلال مسابقة التزلج الحر لفئة المحترفين وفئة الشباب - إناث وفئة التزلج الحر للشباب.

وتقام منافسات الكأس بمتابعة واهتمام من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي للسيدات.

ويشارك في منافسات الكأس المقامة على البساط الأبيض لحلبة أبوظبي للتزلج بمدينة زايد الرياضية 5 لاعبات ولاعبين من الإمارات، بتنظيم من أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية ومجلس أبوظبي الرياضي واتحاد الرياضات الجليدية، وبإشراف الاتحاد الدولي للتزلج، وبرعاية تسويقية من «أنا زهرة»، ومجلة ماجد الشريكين الإعلاميين للكأس، ومستشفى هيلث بوينت راعي الخدمات الصحية والطبية للكأس. وحظي الكأس في يومه الأول بافتتاح مميز، شمل استعراضاً مشوقاً للتزلج على الجليد، تلاه الدخول الرسمي للمشاركين في منافسات الكأس الذي اعقبه الإعلان عن الانطلاقة الرسمية للكأس. وانطلقت عقب الافتتاح منافسات اليوم الأول التي ضمت مسابقة البرنامج القصير التي شاركت بها المتزلجات والمتزلجون الاستعراضيون ضمن فئات البطولة الخمس، تشمل فئة المحترفين، وفئة الشباب، وفئة المبتدئين المتقدمة، وقدم المشاركون عروضاً رفيعة المستوى أبهرت جمهور الحضور بأدائها الجمالي، ودقة تنفيذها التي تطلب قدراً كبيراً من المهارة الفنية واللياقة البدنية.

وعلى صعيد نتائج اليوم الأول، جاءت الفنلندية إيمي بيلتونين في صدارة فئة المحترفين البرنامج القصير - سيدات برصيد 58.58 نقطة، وتلتها الأسترالية كرستين فرانك بإحرازها 52.29 نقطة، واحتلت المركز الثالث الكازخستانية ازيا مامبيكوفا بتسجيلها 46.44 نقطة