المتزوجون أقل توتراً من العزاب والمطلقين

نيويورك (رويترز)

أظهرت دراسة حديثة أن المتزوجين ربما يكونون بصحة أفضل من العزاب أو المطلقين أو الأرامل لأسباب من بينها انخفاض مستويات هرمون للتوتر له علاقة بمشكلات صحية شتى.

وكانت أبحاث سابقة ربطت بين الزواج وفوائد صحية، وقد يرجع الفضل في ذلك إلى ارتفاع دخل الأسرة أو وجود تأمين طبي أفضل أو سهولة الحصول على الرعاية، لكن الدراسة الجديدة تلمح إلى فائدة أخرى محتملة للزواج وهي الحد من التوتر.

وفحص الباحثون مستويات هرمون يعرف باسم كورتيزول يفرزه الجسم عند التوتر وشارك فيها 572 رجلا وامرأة من الأصحاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و55 عاماً.

وقال كبير باحثي الدراسة برايان تشين وهو باحث في علم النفس بجامعة كارنيجي ميلون بولاية بنسلفانيا الأميركية «لا يمكننا استخلاص أي نتائج قوية لمعرفة كيفية حدوث ذلك بالتحديد، لكن بإمكاننا التوصل لبعض التخمينات المدروسة استناداً إلى أبحاث سابقة».

وأوضح أن الزواج قد يساعد في تحفيز المرء على الالتزام بأسلوب حياة صحي أو تفادي سلوكيات قد تؤدي إلى الإصابة بالأمراض مثل التدخين أو شرب الكحول.