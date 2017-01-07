خالد القاسمي يتقدم إلى المركز 16

توبيزا (الاتحاد)
قدم الشيخ خالد بن فيصل القاسمي أداء قوياً، خلال اليوم الرابع من منافسات رالي داكار 2017، حيث أنهى مسافة المرحلة الخاصة بالسرعة 416 كلم بزمن بلغ 5:11:35 ساعة على متن سيارته البيجو 2008 دي.كيه.آر ليحتل المركز 11 في توبيزا البوليفية.
كان الشيخ خالد بن فيصل القاسمي قد انطلق من المركز 25 من مدينة سان سالفادور دي خوخوي الأرجنتينية، في إنجاز خطف الأنظار، خاصة عندما فاجأ حامل راية أبوظبي للسباقات الجميع بتسجيله سادس أسرع زمن عند نقطة المرور الأولى على ارتفاع 4000 متر عن سطح البحر.
|
يذكر أن المرحلة الرابعة تضمنت 12 نقطة مرور خلطت معها جميع الأوراق خصوصا بالنسبة لمتصدري الترتيب العام، أما بالنسبة للشيخ خالد القاسمي، فكانت أوراقه مرتبة ومنظمة بشكل احترافي، فانطلاقاً من المركز 25 وصل الشيخ خالد القاسمي إلى نقطة المرور الأولى سادساً.
|
وأضاف: الارتفاع الشاهق في بوليفيا أثر كما هو متوقع على تأدية السيارة وحرمها من جزء كبير من قوتها الطبيعية، ولكننا أنهينا يوماً طويلاً جداً بنجاح، لياقتنا البدنية ساهمت في تجاوز هذا التحدي، أتطلع قدماً الآن للمراحل المقبلة على أمل إنهاء الرالي بالسلامة ودون مشاكل.
وتقام مرحلة اليوم الخامس داخل الحدود البوليفية من توبيزا إلى أورورو ويبلغ طولها الإجمالي 692 كلم منها 447 كلم مرحلة خاصة بالسرعة يرتفع معها سقف التحدي ضمن مجموعة كبيرة ومتنوعة من التضاريس تجعل منها واحدة من أكثر المراحل تطلبا في رالي داكار، لاسيما وأنها تشتمل على منطقتين مفروشتين بالكثبان الرملية التي ستزيد من تعقيد المرحلة الخاصة في كيلومتراتها الأخيرة.