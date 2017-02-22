المنامة (الاتحاد)

شهد اليوم الثاني لبطولة الخليج للجولف التي تقام في العاصمة البحرينية المنامة تفوقاً ملحوظاً لمنتخبي الرجال والسيدات، من خلال تقدم منتخبنا للسيدات للمركز الأول في رحلة الدفاع عن اللقب بمجموع 361 ضربة، وحافظ لاعب منتخبنا أحمد سكيك على تصدره منافسات الرجال بمجموع 150 ضربة، كما شهدت الجولة تقدم لاعبتنا ريما الحلو من المركز الثاني إلى المركز الأول بمنافسات فردي السيدات، وشاركتها زميلتها تارا المرزوقي على نفس المركز، ولكل منهما 181 ضربة، وتقدمت لاعبتنا حمدة السويدي للمركز الخامس.

وعوض منتخبنا للسيدات في اليوم الثاني عثرات الجولة الأولى، ليؤكد أحقيته بلقب البطولة السابقة، بتقدمه للمركز الأول بمجموع 361 ضربة، تاركاً المركز الثاني لمنتخب الأمانة العامة (الكويت) بمجموع 366 ضربة، وحل منتخب قطر في المركز الثالث بمجموع 483 ضربة ثم البحرين رابعاً بمجموع 553 ضربة.

وحافظ المنتخب البحريني لليوم الثاني على التوالي على صدارته بمنافسات «الكروس» للرجال بـ466 ضربة، وجاء في المركز الثاني المنتخب السعودي بـ467 ضربة، وحل في المركز الثالث منتخبنا بـ480 ضربة، وبالمركز الرابع المنتخب القطري بـ499 ضربة، ثم منتخب عمان خامساً بـ541 ضربة والمنتخب الكويتي سادساً بـ578 ضربة. وأكد خالد الشامسي الأمين العام لاتحاد الجولف رئيس بعثتنا في البطولة ثقته الكبيرة بأبناء وبنات الإمارات، وأشار إلى أنه كان على ثقة في عودة منتخباتنا ولاعبينا لوضعهم الطبيعي والمنافسة بقوة على اللقب، خاصة منتخب السيدات حامل اللقب.

وكشف الشامسي أن مضامير الجولف فيها العديد من المفاجآت ويحتاج اللاعبون وقتاً ليس بالقصير للتأقلم على مسارات الملعب وخاصة من حيث الأشجار والأحواض المائية والتلال الرملية.

وأضاف: «عاد لاعبونا من جديد لوضعهم الطبيعي بعد تجاوز خصوصيات البدايات والتأقلم الأكثر مع الأجواء وخصوصيات الملعب».

ونقل الشامسي لأعضاء بعثتنا تحيات وتهنئة معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس الاتحاد وأعضاء مجلس الإدارة، متمنين وبثقة أن يحققوا الطموحات والآمال المنشودة، مشيراً إلى أن لدى لاعبينا المزيد من جودة الأداء والعطاء وصولاً للإنجاز.