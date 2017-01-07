«ماثمون» و «لو برناردين» بطلا الجولة الأولى من كأس مكتوم

محمد حسن (الاتحاد)

توج الجواد «ماثمون» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وبإشراف مصبح المهيري وبقيادة جيم كرولي، بطلاً للجولة الأولى من كأس مكتوم للتحدي لمسافة 1600 متر، والمخصص للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى البالغ إجمالي جوائزها المالية 60 ألف دولار، والتي أقيمت أمس الأول في السباق الافتتاحي لكرنفال كأس دبي العالمي البالغ إجمالي جوائزه المالية مليوناً و40 ألف دولار.

ولمع بريق المدرب علي راشد الرايحي الذي سجل ثنائية مستحقة في الحفل، في حين تهاوت الأزمان القياسية للعام الثاني على التوالي في هذه الجولة الأولى من كأس مكتوم للتحدي.

وتمكن «ماثمون» من اقتناص اللقب من المرشحين الكبار، متفوقاً بفارق 8,5 طول عن «آر بي بيرن» لسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، فيما جاء ثالثاً «منارك» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

وسجل البطل زمناً قياسياً جديداً بلغ 1:45:56 دقيقة، ناسفاً الزمن القياسي السابق المسجل باسم «ثاقف» وقدره 1:46:82 دقيقة، وسجله في 7/‏‏1/‏‏2016، وعقب ختام الشوط تسلم سالم السبوسي جائزة الفوز من باتريك عون ممثل شركة لونجين راعي السباق.