الإمارات يتخطى عقبة زيدان وأبوظبي يقترب من التأهل

دبي (الاتحاد)

حقق فريق الإمارات بقيادة سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد أول فوز له في بطولة كأس جوليوس باير الذهبية للبولو، المقامة حالياً بمنتجع ونادي الحبتور للفروسية والبولو، بعد أن تخطى عقبة فريق زيدان السعودي بنتيجة 7-4 في اليوم الثالث للبطولة، رحلة الدفاع عن اللقب الذي حققه الموسم الماضي، فيما حقق فريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني ثاني فوز له على حساب ديزرت بالم العنيد بنتيجة 7-6، ليقترب أبوظبي من التأهل وليؤكد علو كعبه في هذه البطولة. لعب فريق الإمارات وزيدان السعودي بحذر شديد ولجأ كل منهما للعب بأسلوب دفاعي أكثر منه هجوم، وأثر هذا بشكل مباشر على نتيجة المباراة، حيث جاءت الأشواط الأربعة متكافئة، في اللعب والنتيجة انتهى الشوط الأول بهدف لكل منهما، وتكرر المشهد في الثاني وانتهى 3-3، واستمر هذا التعادل وبنفس النتيجة في الشوط الثالث.

وتقدم الإمارات في الشوط الرابع عن طريق لاعبه هايد نجم المباراة وهداف الفريق والذي صنع الفارق في الشوط الخامس، بعد أن أكمل أهدافه الخمسة التي سجلها من جملة الأهداف السبعة للإمارات، وينتظر الإمارات نتيجة مباراته المقبلة مع الذئاب، فيما يلعب فريق زيدان مع ديزرت بالم، غدا. أما المباراة الثانية التي جمعت فريق أبوظبي الحصان الأسود بالبطولة، ومنافسه فريق ديزرت بالم، الذي كاد أن يفعلها في نهاية المباراة بعد أن تقدم أبوظبي بثلاثية نظيفة استمرت على مدار الشوطين الأول والثاني، وفي الشوط الثالث كشر فريق ديزرت بالم عن أنيابة ونجح في أحراز ثلاثة أهداف ليعود بالمباراة إلى نقطة التعادل إلا أن أبوظبي سجل هدفه الرابع مع نهاية الشوط.

وفي الشوط الأخير كان الجمهور على موعد مع الأثارة والمتعة، حيث أدرك فريق أبوظبي التعادل، ونجح في خطف هدف الترجيح والفوز منهيا المباراة 7-6، ليقترب من التأهل للمرحلة المقبلة.