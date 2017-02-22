«نشمية» تواجه التحدي في لقب «أوكس الإمارات»

محمد حسن (دبي)

يستضيف مضمار ميدان العالمي مساء اليوم، فعاليات الحفل التاسع، قبل الأخير لكرنفال كأس دبي العالمي، حيث يشهد الحفل وللمرة الأولى إقامة خمسة سباقات رئيسة مصنفة مختلف الدرجات، تشمل الجولة الثالثة من كأس مكتوم للتحدي للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى، وسباقي أوكس الإمارات وند الشبا تروفي للفئة الثالثة، بالإضافة إلى سباقي ميدان كلاسيك وكيرلين هانديكاب «قوائم»، ويقام الحفل البالغ قيمة جوائزه المالية مليون و115 ألف دولار برعاية شركة النابودة للسيارات.

ويشهد الشوط الرابع سباق الفئة الثالثة على لقب «أوكس الإمارات» الذي يقام في نسخته الـ17، ويمتد على مسافة 1900 متر عشبي، وتسعى المهرة السعودية «نشمية» لأبناء الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، الفائزة لقب 1,000 جينيز الإماراتي هنا قبل أسبوعين على مسافة الميل للجمع بين البطولتين.

وتواجه «نشمية» مهمة صعبة على مسافة أطول وينتظر أن تنافسها بقوة وصيفتها في الجينيز المهرة «نو مور ريتش بلوندس» التي خسرت منها بفارق رأس فقط، ويبدو أن زيادة المسافة تساعدها. ويتجدد الصراع الكلاسيكي بوجود صاحبة المركز الثالث في الجينيز «راجار»، والرابعة «كومبليمنتي»، فيما يدفع فريق جودلفي بالمهرة «كالير».

ويقود الجواد «شيخ زايد رود» التحدي على لقب سباق ند الشبا تروفي للفئة الثالثة لمسافة 2800 متر (14 فيرلونج عشبي)، والذي أحرزه في العام الماضي، ويعود ممثل إسطبلات أغا خان الجواد القوي «فزيراباد»، وتدخل في الصراع نجمة جودلفين المهرة «بيوتيفل رومانس» ويشارك إلى جانب «بيوتيفل رومانس» رفيقها بالإسطبل «ريد جاليليو» و«كاربون ديتنج» .