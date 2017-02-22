منتخبنا يواجه باكستان في افتتاح «دولية دبي الشاطئية»

رضا سليم (دبي)

تنطلق في الخامسة من مساء اليوم، النسخة الأولى من بطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية، التي ينظمها اتحاد اليد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحت مظلة مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 4 منتخبات، هي باكستان بطل العالم السابق في اليد الشاطئية، والهند وعمان، إضافة إلى منتخبنا، وذلك بشاطئ كيتي بيتش بالجميرا.

ويدشن منتخبا الهند وعمان المباريات في اليوم الأول، على أن يلتقي منتخبنا الوطني مع باكستان في المباراة الرسمية لافتتاح البطولة ويسبق المباراة التدشين الرسمي للبطولة، حيث سيكون هناك افتتاح مبسط للحدث عبارة عن طابور عرض للفرق المشاركة وعزف السلام الوطني للدولة، وبعدها تنطلق المباراة الافتتاحية.

ويلتقي غداً في اليوم الثاني للبطولة، منتخبنا مع عمان في المباراة الأولى والهند وباكستان في المباراة الثانية، فيما يلتقي في اليوم الثالث والأخير منتخبنا مع الهند، وتجمع المباراة الثانية بين باكستان وعمان.

ويدخل منتخبنا البطولة بتشكيلة تضم كاظم الصفار لاعب النصر السابق وعبد الله طرار لاعب الفريق الأول بنادي النصر، ومن العين راشد الدرمكي، وفيصل جمعة، ومن الأهلي يوسف بلال ووحيد مراد وعلي حسين، ومن الوصل عيسى البناي ومبارك مسعود وعبدالله الصفار، ومن الشباب فاضل عباس، ومن الشارقة طارق شاهين، ويقودهم المدرب عمرو سعيد. وأكد عادل مصبح، مدير المنتخب، أن جميع اللاعبين في جاهزية فنية وبدنية عالية، والطموحات كبيرة في أن نقدم صورة مشرفة لكرة اليد الشاطئية أمام منتخبات لها باع طويل في اللعبة، ولكن ثقتنا كبيرة في لاعبينا في ظل حالة الحماس الموجودة في التدريبات.

من ناحية أخرى دشن 21 لاعباً مشوار الألف ميل بأول تجمع لمنتخب الناشئين، بعد غياب أكثر من 6 سنوات، مساء أمس الأول بقاعة صلاح الدين بدبي، في حضور مجلس إدارة الاتحاد يتقدمهم محمد عبدالكريم جلفار رئيس الاتحاد، ومحمد شريف نائب رئيس الاتحاد، ونبيل عاشور الأمين العام للاتحاد، والأعضاء محمد راشد طابور وعبد الله الكعبي وناصر الحمادي، بالإضافة إلى علي هزيم عضو لجنة المنتخبات، ومحمد الحمادي مدير لجنة المنتخبات، وعمر الزبير سكرتير لجنة المنتخبات، وجمال القرصي إداري منتخب الناشئين. وقاد قاسم عاشور، مدرب المنتخب، التدريبات التي استمرت ما يقرب من 3 ساعات، بمشاركة 21 لاعباً، بينما غاب 3 لاعبين فقط لأعذار مختلفة، في الوقت الذي حرص عدد من اللاعبين المصابين على الحضور رغم عدم مشاركتهم في التدريبات.

وتأتي عودة تجمع منتخب الناشئين كبداية وروح جديدة، في اللعبة، في ظل الحضور الكبير من إدارة الاتحاد ومساندة الجهاز الفني، والتجمع يأتي في بداية مشوار الإعداد للمشاركة في البطولة الخليجية للناشئين التي تقام أغسطس المقبل، التي طلب الاتحاد استضافتها.