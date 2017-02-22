منتخبنا يواجه باكستان في افتتاح «دولية دبي الشاطئية»

رضا سليم (دبي)
تنطلق في الخامسة من مساء اليوم، النسخة الأولى من بطولة دبي الدولية لكرة اليد الشاطئية، التي ينظمها اتحاد اليد تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحت مظلة مجلس دبي الرياضي، بمشاركة 4 منتخبات، هي باكستان بطل العالم السابق في اليد الشاطئية، والهند وعمان، إضافة إلى منتخبنا، وذلك بشاطئ كيتي بيتش بالجميرا.
ويدشن منتخبا الهند وعمان المباريات في اليوم الأول، على أن يلتقي منتخبنا الوطني مع باكستان في المباراة الرسمية لافتتاح البطولة ويسبق المباراة التدشين الرسمي للبطولة، حيث سيكون هناك افتتاح مبسط للحدث عبارة عن طابور عرض للفرق المشاركة وعزف السلام الوطني للدولة، وبعدها تنطلق المباراة الافتتاحية.
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ويدخل منتخبنا البطولة بتشكيلة تضم كاظم الصفار لاعب النصر السابق وعبد الله طرار لاعب الفريق الأول بنادي النصر، ومن العين راشد الدرمكي، وفيصل جمعة، ومن الأهلي يوسف بلال ووحيد مراد وعلي حسين، ومن الوصل عيسى البناي ومبارك مسعود وعبدالله الصفار، ومن الشباب فاضل عباس، ومن الشارقة طارق شاهين، ويقودهم المدرب عمرو سعيد. وأكد عادل مصبح، مدير المنتخب، أن جميع اللاعبين في جاهزية فنية وبدنية عالية، والطموحات كبيرة في أن نقدم صورة مشرفة لكرة اليد الشاطئية أمام منتخبات لها باع طويل في اللعبة، ولكن ثقتنا كبيرة في لاعبينا في ظل حالة الحماس الموجودة في التدريبات.
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وتأتي عودة تجمع منتخب الناشئين كبداية وروح جديدة، في اللعبة، في ظل الحضور الكبير من إدارة الاتحاد ومساندة الجهاز الفني، والتجمع يأتي في بداية مشوار الإعداد للمشاركة في البطولة الخليجية للناشئين التي تقام أغسطس المقبل، التي طلب الاتحاد استضافتها.