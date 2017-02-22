ليلى زيد أول سيدة تدير مباراة في «دولية دبي السلة»

علي معالي(دبي)

قدم فريق هومنتمن اللبناني اعتذاراً رسمياً إلى اللواء إسماعيل القرقاوي رئيس اتحاد السلة، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية للسلة، بعد التوتر الذي وقع بعد مباراة هومنتمن مع سلا المغربي، حيث تداول بعض الأشخاص المحسوبين على الفريق اللبناني على وسائل التواصل الاجتماعي توجيه ألفاظ وسباب خارج عن اللائق.

قام وفد النادي اللبناني، الذي ضم مدرب الفريق جو مجاعص وكابتن الفريق فادي الخطيب وبعض أعضاء البعثة، بالاجتماع مع القرقاوي في صالة النادي الأهلي، مؤكدين حبهم للبطولة وتاريخها الطويل، وأصدر النادي اعتذاراً رسمياً، خاصة أنها المشاركة الأولى للهومنتمن في دولية دبي.

وتحدث فادي الخطيب قائلاً:«شاركت في هذه البطولة منذ أكثر من 15 سنة، ولدينا حب كبير لدولة الإمارات ولشخص رئيس الاتحاد، ونادي الهومنتمن يشجب كل كلمة صدرت بحق اتحاد السلة الإماراتي، ونحن براء من الشخص الذي يريد أن يُحدث الوقيعة بين النادي واتحاد السلة، وأن قيم نادي الهومنتمن لا ترضى بأن يوجه كلمة واحدة بحق أحد، وهذا بعيد عن قيم وأخلاق جمعية الهومنتمن، حيث أصبحت دبي جزءاً منا، وفي حال أخطأنا فنحن نعتذر».

ورد القرقاوي قائلاً:«هذه البطولة وجدت لكي تزرع البسمة على الوجوه والمحبة، ونحن نستمتع عندما نشاهدكم على أرضية الملعب تقدمون أداء رائعاً وكل فريق معرض للخسارة، وأنا من سكان لبنان من السبعينيات وأكن كل الاحترام لبلدكم الجميل، وكرة السلة اللبنانية ساهمت بشكل كبير في نجاح بطولة دبي على مر السنوات الماضية وما زالت، ونحن فخورون بالمستوى التي وصلت إليه السلة اللبنانية».