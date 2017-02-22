أبوظبي ترحب بفرق الطواف في احتفالية «5 نجوم»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أقام مجلس أبوظبي الرياضي احتفالية عالمية «5 نجوم» مساء أمس الأول، في فندق ياس فيسروي، لتقديم الفرق الـ 20 المشاركة في طواف أبوظبي العالمي، بحضور مسؤولي الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، واتحاد الدراجات، وعدد كبير من عشاق ومحبي الرياضة في الدولة والعالم.

وجرى استقبال أعضاء كل فريق على المسرح، وهم بحسب ترتيب صعودهم المنصة الفريق الأميركي نوفو نورديسك، الفريق الإيطالي نيبو فيني فانتيني، الفريق الروسي جاسبروم راسفيلو، الفريق الإيطالي باردياني سي أس إف، الفريق الفرنسي لا مونديال، الفريق الأسترالي أوريكا سكوت، الفريق الألماني بورا هانز جروه، الفريق البلجيكي لوتو سودال، الفريق الأميركي بي إم سي رايسنج، الفريق الهولندي لوتو أن جامبو، الفريق السويسري كاتسوشا البيستين، الفريق البريطاني تيم سكاي، والألماني سان ويب تيم، الفريق البلجيكي كويك ستيب فلوورز، الجنوب أفريقي دايمنيشن داتا تيم، الإسباني موفي ستار تيم، البحريني بحرين مريدا، الأميركي تريك سيجافرويد، الكازاخستاني أستانا برو تيم حامل اللقب في النسخة الأخيرة، بالإضافة إلى فريق الإمارات الذي حظي بأكبر قدر من التحية والتشجيع.

وألقى عارف العواني، أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، كلمة توجه فيها بالشكر إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، على رعايته للطواف، والتي تمثل أكبر ضمانة لنجاحه، وإلى سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، على دعمه اللامحدود للرياضة في العاصمة أبوظبي ورؤيته المستنيرة في جعل أبوظبي عاصمة الرياضة العالمية.

ورحب بكل الفرق المشاركة في الحدث العالمي وكل المهتمين الذين سيتابعون السباقات في كل دول العالم، وبكل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، مؤكداً أن رياضة الدراجات أصبحت تحظى باهتمام كبير في الإمارات، وأن متابعيها في تزايد مستمر، خصوصاً بعد اعتماد سباق أبوظبي ضمن الجولات العالمية، على خلفية النجاحات الواسعة التي حققها في النسختين السابقتين.