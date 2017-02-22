نهيان بن زايد: العاصمة الوجهة الأمثل لاستضافة الأحداث

أبوظبي (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي أهمية مواصلة خطط تسليط الضوء على التقدم الرياضي الذي تحرزه العاصمة في مختلف الزوايا، ضمن الرؤية التي يتبناها المجلس والطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، مبيناً سموه أن استضافة طواف أبوظبي بنسخته العالمية الثالثة، يجسد الريادة العالمية للعاصمة، وهي تحتضن أهم وأبرز الفعاليات الرياضية الدولية التي عكست التطورات الرياضية والإمكانيات الكبيرة في ظل اهتمام القيادة الرشيدة ورعايتها الدائمة لشريحة الرياضة والرياضيين. وقال سموه: «الإمارات بالقيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً واسعاً لمواصلة نهج العطاءات الداعمة لمسيرة النماء والازدهار، في ظل دعم سموه السخي لرفعة الوطن وإعلاء شأنه بين الأمم، حتى غدت دولتنا الحبيبة منارة عالمية للابتكار والإبداع والتفوق والنجاح، كما يمثل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، لمحاور التقدم وعمليات التنمية، الأثر الكبير في تعزيز المنجزات المكتسبة بمبادرات رائدة ترسم آفاق النجاح والتميز. وأضاف سموه: استضافة العاصمة لطواف أبوظبي للعام الثالث على التوالي، جاء ثمرة النهضة الكبيرة التي تعاصرها الإمارات باعتباره أحد المبادرات الرائدة، ودورها البناء في تحقيق بصمات التقدم والتنمية في القطاع الرياضي، عبر احتضان مثل هذه المناسبات العالمية المهمة التي تساهم في مواصلة مساعي الارتقاء برياضة الإمارات وتحقيق مكتسبات وتجارب إيجابية لرياضيينا.

ورحب سموه بالفرق العالمية المشاركة، والوفود الإعلامية الدولية، متمنياً سموه التوفيق لجميع المشاركين في مراحل الطواف، معرباً سموه عن فخر مجلس أبوظبي الرياضي بتقديم هذا الحدث العالمي الكبير لرياضة الإمارات وللعاصمة أبوظبي التي نتطلع بخططنا لجعلها في مقدمة الوجهات الرائدة عالمياً، باستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، وتعريف العالم بمدى التطور الكبير الذي وصلت إليه، ودورها الفاعل في دعم الحركة الرياضية الدولية، لتغدو الوجهة الأمثل في تنظيم وعقد تلك الفعاليات، بفضل الإمكانات المتوافرة والبنية التحتية التي يمكنها الإسهام في إنجاح أي حدث دولي تستضيفه، إلى جانب معالمها الجذابة.