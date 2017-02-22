رمال «الغربية» تدشن النسخة العالمية

أبوظبي (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، تنطلق اليوم النسخة الثالثة لطواف أبوظبي بحلته العالمية التي ستمتد حتى الأحد المقبل، ضمن الأجندة المعتمدة لسباقات الاتحاد الدولي، بصفته السباق الوحيد في الشرق الأوسط، والذي يقام ضمن رؤية مجلس أبوظبي الرياضي الطامحة لجعل أبوظبي عاصمة عالمية للرياضة، ودعم النجاحات الكبيرة التي تسجلها خطط استضافة أهم الفعاليات الرياضية العالمية. وتبلغ مسافة السباق 671 كلم موزعة على أربع مراحل، هي: مرحلة شركة الإمارات للسيارات في المنطقة الغربية بمدينة زايد لمسافة 189 كلم التي تقام اليوم ابتداء من الساعة الثانية عشرة والنصف، ثم مرحلة نيشن تاورز وهي مرحلة العاصمة، لمسافة 153 كلم غداً، وبعدها مرحلة جزيرة المارية في العين لمسافة 186 كلم، وأخيراً مرحلة جزيرة ياس لمسافة 143 كلم بواقع 26 دورة.

وتجمع النسخة الثالثة 160 دراجاً عالمياً ينتمون لـ 20 فريقاً محترفاً بواقع 12 من أوروبا، 3 من آسيا، 3 من أميركا الشمالية، وفريق من أوقيانوسيا، وفريق من أفريقيا، يمثلون 34 دولة هي: إيطاليا، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إسبانيا، روسيا، أميركا، اليابان، جنوب أفريقيا، إريتريا، كازاخستان، ليتوانيا، لوكسمبورغ، سلوفاكيا، جمهورية الشيك، سويسرا، آيرلندا، بلجيكا، بولندا، كولومبيا، نيوزيلندا، أستراليا، النمسا، هولندا، فنلندا، الدنمارك، استونيا، النرويج، رومانيا، البرتغال، كرواتيا، بولندا، بيلاروسيا، والإمارات.

والفرق المشاركة هي استانا برو «كازاخستان»، اي جي 2 آر إل أية مونديال «فرنسا»، بحرين مريدا «البحرين»، بي ام سي «اميركا»، بوراهانزغروهي «ألمانيا»، لوتو سودال «بلجيكا»، موفي ستار «إسبانيا»، اوريكا سكاوت «أستراليا»، كويك استيب «بلجيكا»، دايمنشن داتا «جنوب أفريقيا»، كاتوشا البيسين«سويسرا»، لوتو إن إل جمبو «هولندا»، سكاي «بريطانيا»، صن ويب «ألمانيا»، تريك سيجا فريدو «أميركا»، الإمارات «الإمارات»، باردياني سي إس إف «إيطاليا»، نوفو نورديسك «أ ميركا»، غازبروم روزفيلو «روسيا»،ونيبو فيني فانتيني «إيطاليا».

وبرهن السباق نجاحاته ومكانته وتمكن من الانتقال لروزنامة السباقات العالمية بعد نجاحات النسختين الماضيتين، حيث ستقام جولة أبوظبي باحتساب نقاط للمتسابقين المشاركين بحسب الترتيب. كلما يقام الطواف بالتعاون مع الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية وشركة «أر. سي. إس» للرياضة وبرعاية تسويقية من: شركة الإمارات للسيارات، جزيرة المارية، نيشن تاورز، جزيرة ياس، قناة أبوظبي الرياضية، طيران الاتحاد، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة شؤون البلدية والنقل وطيران أبوظبي.

ويتضمن طواف أبوظبي بنسخته الثالثة أربع مراحل: ثلاث مراحل سريعة ومرحلة جبلية، وذلك في كل من مدينة زايد بالمنطقة الغربية والعاصمة أبوظبي ومدينة العين ثم حلبة ياس، حيث ستكون المرحلة الأولى «صحراوية» بداية من مدينة زايد انطلاقاً إلى صحراء ليوا ثم النهاية في مدينة زايد، بينما ستكون المرحلة الثانية بداية من جزيرة المارية في أبوظبي لتمر بأبرز معالم العاصمة أبوظبي بما فيها مسجد الشيخ زايد ومتحف اللوفر وجزيرة الريم ثم نهاية السباق عند منطقة العلم الكبير بمنطقة المارينا على كورنيش أبوظبي، ثم المرحلة الثالثة «الجبلية» انطلاقاً من وسط مدينة العين مروراً بعدد من المعالم البارزة والنهاية عند قمة جيل حفيت، على أن تختتم بالمرحلة الرابعة في حلبة ياس بواقع 26 دورة داخل الحلبة. وتزين ألوان علم الإمارات قمصان النسخة الثالثة المخصصة للفائزين بالمراحل الأربع لطواف أبوظبي: الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، إذ يرعى القميص باللون الأحمر جزيرة المارية، والأخضر برعاية نيشن تاورز، والأبيض برعاية قناة أبوظبي الرياضية القناة الناقلة لطواف أبوظبي، فيما يرعى القميص الأسود طيران الاتحاد (الناقل الوطني لدولة الإمارات)، كلما سُيمنح القميص الأحمر لمتصدر السباق، والأخضر للمتصدر بالنقاط والأبيض لأفضل متسابق شاب تحت سن 25 عاماً، والأسود لمتصدر المرحلة السريعة الوسطى.