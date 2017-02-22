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10 آلاف مشارك في المعرض الدولي

«دولية دبي للجواد العربي» تستقطب أغلى الخيول
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تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

بدأت اللجنة المنظمة لمعرض دبي الدولي للخيل، في نسخته الـ13، والدورة الـ 14 لبطولة دبي الدولية للجواد، في وضع اللمسات الأخيرة على الحدث الذي سيقام من 16 إلى 18 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية.

ويُعدّ الحدث العالمي الذي يجمع بين البطولة الأغلى من نوعها على مستوى العالم، والمعرض الأشهر في صناعة الفروسية في المنطقة، حيث يجمع المعرض تحت سقفه هذا العام أشهر العلامات التجارية الدولية والإقليمية بما في ذلك إسطبلات الخيل، وشركات الأغذية والأعلاف، وشركات بيع مستلزمات الصيد، وملابس ركوب الخيل، والمعارض الفنية، ومهندسي الديكورات ونمط الحياة، وأندية الخيل والفروسية.

من المتوقع أن يحضر المعرض 10 آلاف من المشتركين، والمتخصصين، ومربي الخيول ومحبيها، من أكثر من 20 دولة، بهدف توسيع شراكاتهم مع 200 علامة تجارية وشركة، ومن الدول المشاركة هذا العام أستراليا، والبحرين، وفرنسا، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، ومالطا، وقطر، وجنوب أفريقيا، وتايوان، والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى عدد من الدول الجديدة التي تشارك للمرة الأولى منها الأرجنتين، وروسيا، وسلوفينيا، وتركيا.

ويشارك في البطولة عدد من خيول أرقى السلالات العربية في العالم، والتي تتراوح قيمة الواحد منها بين مليون ومليوني دولار، وتبلغ قيمة الجوائز المالية للبطولة التي تعني بالجمال ورشاقة وأصالة الخيل العربي، 4 ملايين دولار (15 مليون درهم). وستقدم الخيل الإسبانية عروضها، وذلك خلال 30 دقيقة من الحركات المثيرة والخطرة، كما تشهد دورة هذا العام إقامة المعرض الفني المتخصص في عرض القطع الفنية الفريدة والرسومات الحية المتعلقة بالخيل والفروسية والتي يقدمها مشاهير الفنانين والرسامين والنحاتين المحترفين والهواة.

وتعود قرية التراث مرة أخرى هذا العام، حيث تعرض المنازل البدوية، وفن تدريب الصقور، كما يتم فيها تقديم المأكولات الإماراتية التقليدية، والرسم بالحناء، وغيرها. ... المزيد
     
 

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