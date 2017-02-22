ميرة الأنصاري بطلة كأس حتا للقدرة بفارق 3 دقائق

محمد حسن (دبي)
توجت الفارسة ميرة جاسم الأنصاري بكأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 111 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.
وقطعت الفارسة البطلة المسافة الكلية للسباق على صهوة الجواد «ساري الخالدية» لإسطبلات العزم في زمن قدره 3:21:48 ساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة نسرين خسرو خالد على صهوة «ماجيك جلين فندي» لإسطبلات الخيول في زمن قدره 3:24:52 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «هناد» لإسطبلات «اس اس» في زمن قدره 3:26:44 ساعة.
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وجاءت المرحلة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأصفر، وبلغت مسافتها 40 كلم، سريعة خاصة وان عامل الطقس كان في صالح الخيول والفرسان، وبلغت أقصى سرعة في هذه المرحلة 28.89 كلم/ساعة.
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