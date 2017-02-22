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سباق «جميلتي» للأفراس اليوم

ميرة الأنصاري بطلة كأس حتا للقدرة بفارق 3 دقائق
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تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

محمد حسن (دبي)

توجت الفارسة ميرة جاسم الأنصاري بكأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 111 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وقطعت الفارسة البطلة المسافة الكلية للسباق على صهوة الجواد «ساري الخالدية» لإسطبلات العزم في زمن قدره 3:21:48 ساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة نسرين خسرو خالد على صهوة «ماجيك جلين فندي» لإسطبلات الخيول في زمن قدره 3:24:52 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «هناد» لإسطبلات «اس اس» في زمن قدره 3:26:44 ساعة.

وعقب ختام السباق قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين، حيث نالت البطلة ميرة كأس المركز الأول، ونالت الفارسة نسرين خسرو كأس المركز الثاني، فيما نال الفارس سالم حمد ملهوف كأس المركز الثالث، وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى أيضاً على سيارات ذات دفع رباعي لكل واحد منهم، وينال صاحب المركز الرابع مبلغ 200 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الخامس وحتى العشرين 100 ألف درهم.

وجاءت المرحلة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأصفر، وبلغت مسافتها 40 كلم، سريعة خاصة وان عامل الطقس كان في صالح الخيول والفرسان، وبلغت أقصى سرعة في هذه المرحلة 28.89 كلم/‏ساعة.

وتصدر الفارس أحمد محمد الجابر هذه المرحلة على صهوة الجواد «اوماني كاندارا» لإسطبلات الجابر قاطعاً المسافة بزمن قدره 1:23:05 ساعة، وجاءت خلفه الفارسة ميرة جاسم الأنصاري على صهوة «ساري الخالدية» لإسطبلات العزم بزمن قدره 1:26:53 ساعة. ... المزيد
     
 

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