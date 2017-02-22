ميرة الأنصاري بطلة كأس حتا للقدرة بفارق 3 دقائق

محمد حسن (دبي)

توجت الفارسة ميرة جاسم الأنصاري بكأس حتا للقدرة المخصص للإسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 100 كلم، الذي أقيم أمس بمدينة دبي الدولية للقدرة بمشاركة 111 فارساً وفارسة يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

وقطعت الفارسة البطلة المسافة الكلية للسباق على صهوة الجواد «ساري الخالدية» لإسطبلات العزم في زمن قدره 3:21:48 ساعة، وحلت في المركز الثاني الفارسة نسرين خسرو خالد على صهوة «ماجيك جلين فندي» لإسطبلات الخيول في زمن قدره 3:24:52 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سالم حمد ملهوف الكتبي على صهوة الجواد «هناد» لإسطبلات «اس اس» في زمن قدره 3:26:44 ساعة.

وعقب ختام السباق قام محمد عيسى العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية بتتويج الفائزين، حيث نالت البطلة ميرة كأس المركز الأول، ونالت الفارسة نسرين خسرو كأس المركز الثاني، فيما نال الفارس سالم حمد ملهوف كأس المركز الثالث، وحصل الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى أيضاً على سيارات ذات دفع رباعي لكل واحد منهم، وينال صاحب المركز الرابع مبلغ 200 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الخامس وحتى العشرين 100 ألف درهم.

وجاءت المرحلة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأصفر، وبلغت مسافتها 40 كلم، سريعة خاصة وان عامل الطقس كان في صالح الخيول والفرسان، وبلغت أقصى سرعة في هذه المرحلة 28.89 كلم/‏ساعة.