«الدراجات» يخوض تحدي آسيا بـ 11 متسابقاً

عماد النمر (الشارقة)

يغادر منتخبنا للدراجات للرجال والشباب اليوم، متوجهاً إلى البحرين، للمشاركة في بطولة آسيا للطريق التي يستضيفها الاتحاد البحريني للدراجات، وتنطلق السبت وتستمر حتى 3 مارس المقبل.

يترأس الوفد عبدالناصر عمران الشامسي أمين عام الاتحاد، رئيس لجنة المنتخبات، ويضم علي سعيد الوالي مدير المنتخبات، ومهدي عزيز مدرب منتخب الكبار، وعبدالله سويدان مدرب منتخب الشباب ومساعد المدرب شريف عبدالله، والإداري معاذ المنصوري، والفني ميكانيكي جمال زرواطي، والمنسق الإعلامي محمود شلبي.

ويضم الوفد 11 لاعباً، منهم 7 لفئة الرجال هم قائد المنتخب يوسف محمد ميرزا، وبدر محمد ميرزا، وأحمد يوسف المنصوري، ومحمد حسن المروي، وماجد عبدالرحيم البلوشي، وجابر حسين المنصوري، وسيف معيوف الكعبي (تحت 23 سنة)، و4 لاعبين من منتخب الشباب، هم راشد عبدالله سويدان، وحمد المهيري، وعبدالله المنصوري، وعبدالله جكري.

ويرافق الوفد ثلاثة حكام للمشاركة في إدارة السباقات هم سيف سرور الشرقي، وعلي اليعربي، وعبد الله الحوسني.

وتبدأ فعاليات البطولة غداً، وتقام على فترتين صباحية وتتضمن اجتماع الحكام للتدقيق على البطاقات واعتماد أهلية اللاعبين واللاعبات، فيما تتضمن الفترة المسائية الاجتماع الفني والمؤتمر الصحفي للجنة المنظمة برئاسة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وتبدأ المنافسات السبت ويشارك فيها نجوم القارة الآسيوية.

وأعرب أسامه أحمد الشعفار، رئيس الاتحاد، عن أمنياته في ظهور نجوم الإمارات الكبار والشباب بالمستوى المأمول، والتوفيق في البطولة الآسيوية، وأن يكونوا على قدر الثقة ويحققوا النتائج التي تؤهلهم لحصد المزيد من الميداليات التي تعكس مدى ما وصلت إليه دراجات الإمارات من تطور وتقدم، ونجاحها في أن تكون لها بصمة رائعة ودائمة في البطولات الآسيوية في العامين الأخيرين.

وأكد الشعفار، المرشح لرئاسة الاتحاد الآسيوي في الانتخابات التي ستجرى على هامش البطولة، أنه سيتوجه للبحرين لمتابعة نجوم الإمارات في كل السباقات، وحثهم على مضاعفة جهودهم من أجل تحقيق أفضل النتائج، متمنياً لهم التوفيق، كما تمنى أن يحالفه التوفيق في الانتخابات التي تقدم لها ممثلا لرياضة الإمارات وبتزكية اللجنة الأولمبية الوطنية.