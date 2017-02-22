33 دولة تدشن «دولية فزاع» لرفعات القوة

أسامة أحمد (دبي)

تدشن 33 دولة بصالة نادي دبي للمعاقين الاثنين المقبل، النسخة الثامنة لدولية فزاع لرفعات القوة التي ينظمها النادي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام ضمن جولة كأس العالم «دبي 2017» بمشاركة 194 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات الجزائر، أفغانستان، أرمنيا، أستراليا، الكاميرون، الصين، مصر، كازاخستان، بريطانيا، جورجيا، غانا، المجر، إيرلندا، العراق، اليابان، الهند، إيطاليا، ماليزيا، منغوليا، المغرب، هولندا، بولندا، سوريا، السعودية، مولدافيا، ليبيا، جنوب أفريفيا، تايلاند، تركمانستان، أوكرانيا، قرغيزستان والأردن.

أعلن ذلك ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع لذوي الإعاقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بنادي دبي للمعاقين، والذي حضره جون آموس رئيس رفعات القوة باللجنة البارالمبية الدولية، وحمد بالجافلة رئيس لجنة العلاقات العامة، وفتحي الأشهب ممثلاً للجنة الفنية.

ووجه العصيمي الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، على دعمه غير المحدود لذوي الإعاقة وتوجيهات سموه بإعداد مقترحات تطويرية في نقل البطولة من المستوى المحلي إلى الدولي لتصل «فزّاع» إلى قمة البطولات على المستوى الفني وأعداد المشاركين وتنوع المسابقات، وباتت بطولات فزّاع تستقطب اللاعبين من مختلف الدول، نظراً لقوة هذه البطولات، وكونها محطات تأهيلية للدورات البارالمبية وكأس العالم على آخر المستجدات الحديثة للعبة.

وأشار إلى توقيع الاتفاقية مع اللجنة البارالمبية الدولية لمدة 5 سنوات تعزز نجاح هذا الحدث الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وخصوصاً أن الإرث الحقيقي لهذه البطولات أكثر من مجرد منافسة رياضية مع حصول شريحة ذوي الإعاقة على حقوقها كاملة، مثمناً دور القيادة الرشيدة في تحقيق ذلك.

وقال: منتخبنا الذي يشارك بـ 12 لاعباً في غياب قائده محمد خميس الذي أجرى جراحة ناجحة في لندن، يتطلع لرسم صورة طيبة عن «فرسان الإرادة»، ونسعى أن يكون الجميع على خطى بطلنا الأولمبي.

وأشاد جون آموس بتطور بطولات فزاع لذوي الإعاقة والذي يعكس دعم القيادة الإماراتية لإبراز دور المعاقين في المجتمع، والذي أسهم في تطوير الرياضين والمدربين والحكام ومنظومة اللعبة بصورة عامة.

وأكد حمد بالجافلة، رئيس لجنة العلاقات العامة، على اكتمال الترتيبات لاستقبال الوفود التي تبدأ بالوصول إلى دبي اعتباراً من غدٍ.