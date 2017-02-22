33 دولة تدشن «دولية فزاع» لرفعات القوة

أسامة أحمد (دبي)
تدشن 33 دولة بصالة نادي دبي للمعاقين الاثنين المقبل، النسخة الثامنة لدولية فزاع لرفعات القوة التي ينظمها النادي، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام ضمن جولة كأس العالم «دبي 2017» بمشاركة 194 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات الجزائر، أفغانستان، أرمنيا، أستراليا، الكاميرون، الصين، مصر، كازاخستان، بريطانيا، جورجيا، غانا، المجر، إيرلندا، العراق، اليابان، الهند، إيطاليا، ماليزيا، منغوليا، المغرب، هولندا، بولندا، سوريا، السعودية، مولدافيا، ليبيا، جنوب أفريفيا، تايلاند، تركمانستان، أوكرانيا، قرغيزستان والأردن.
أعلن ذلك ماجد العصيمي، مدير بطولات فزاع لذوي الإعاقة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد أمس بنادي دبي للمعاقين، والذي حضره جون آموس رئيس رفعات القوة باللجنة البارالمبية الدولية، وحمد بالجافلة رئيس لجنة العلاقات العامة، وفتحي الأشهب ممثلاً للجنة الفنية.
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وأشار إلى توقيع الاتفاقية مع اللجنة البارالمبية الدولية لمدة 5 سنوات تعزز نجاح هذا الحدث الذي يستحوذ على قدر كبير من الأهمية، وخصوصاً أن الإرث الحقيقي لهذه البطولات أكثر من مجرد منافسة رياضية مع حصول شريحة ذوي الإعاقة على حقوقها كاملة، مثمناً دور القيادة الرشيدة في تحقيق ذلك.
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وأشاد جون آموس بتطور بطولات فزاع لذوي الإعاقة والذي يعكس دعم القيادة الإماراتية لإبراز دور المعاقين في المجتمع، والذي أسهم في تطوير الرياضين والمدربين والحكام ومنظومة اللعبة بصورة عامة.
وأكد حمد بالجافلة، رئيس لجنة العلاقات العامة، على اكتمال الترتيبات لاستقبال الوفود التي تبدأ بالوصول إلى دبي اعتباراً من غدٍ.