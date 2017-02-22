77 رامياً في «كأس العالم لرماية المعاقين» بالعين

العين (الاتحاد)

رفع سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم ومساندة سموهما للمؤسّسة ومراكزها والفئات التي تمثلها من أجل الوصول للأهداف السامية المرجوة من إنشائها وتحقيق طموح ورغبات القيادة الرشيدة للفئات المشمولة برعاية المؤسسة.

وأشاد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، في تصريح صحفي بمناسبة استضافة بطولة «كأس العالم لرماية المعاقين» 2017 التي انطلقت صباح أمس على ميدان الرماية بنادي العين للفروسية والرماية والجولف بمدينة العين، بالدعم الكبير، الذي تحظى به مؤسّسة «زايد العليا» من قيادتنا الرشيدة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة، بضرورة توفير كافة أوجه الدعم لكافة الفئات المستفيدة من الخدمات التي تقدّمها المؤسّسة من ذوي الإعاقة.

وأشاد سموّه كذلك بالنهضة الكبيرة التي تعاصرها مختلف الألعاب الرياضية في الدولة عموما وأبوظبي خاصة، مؤكداً أن تلك النهضة تعود إلى الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورعايته المتواصلة والسخية للرياضة والرياضيين على حد سواء، ولاسيما رياضات المعاقين، وكذلك دعم سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانيّة رئيس مجلس أبوظبي الرياضي.

وتقدم سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي، لاهتمام سموّه بدعم المؤسسّة ومشاريعها الإنشائية، واهتمام سموّه الكبير بتطبيق المؤسسّة أفضل الممارسات العالمية في الجودة والتميز، وتقديم أفضل سبل الرعاية لأبنائها من فئات ذوي الإعاقة، مشيداً باهتمامات سموه الإنسانيّة المشهودة ومنها نشر الوعي بأهمية الرعاية الشاملة لذوي الإعاقات وتذليل الصعوبات ودعمهم ليتم دمجهم في المجتمع.