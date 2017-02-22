مركبة شحن روسية تنقل مؤناً إلى محطة الفضاء الدولية

موسكو (أ ف ب)

أطلقت روسيا أمس، مركبة الشحن غير المأهولة «بروغرس» لتزويد محطة الفضاء الدولية بالمؤن في أول عملية ناجحة بعد حادثة أصابت مركبة سابقة في ديسمبر الماضي.

وأعلنت وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» أنها نجحت في إطلاق مركبة «بروغرس ام اس-05» من قاعدة بايكونور في كازاخستان عند الساعة 5.58 بتوقيت غرينيتش. وبعد تسع دقائق، انفصلت المركبة عن الصاروخ وهو من طراز «سويوز»، على ما جاء في بيان «روسكوسموس».

ومن المتوقع أن تلتحم المركبة المحملة طنين ونصف الطن من المعدات والمواد الغذائية والتجهيزات العلمية، بمحطة الفضاء الدولية الجمعة عند الساعة 8.34 بتوقيت غرينيتش، حسب «روسكوسموس». وهي أول مركبة شحن روسية ترسل إلى محطة الفضاء الدولية منذ فقدت الوكالة الاتصال بمركبة «بروغرس ام اس -04» من الطراز عينه في الأول من ديسمبر إثر تحطمها بعيد إقلاعها. وعثر على حطام المركبة في سيبيريا.

وكانت روسيا قد أعلنت في نهاية يناير الماضي عن عمليات تدقيق بالمحركات التي تصنع لصواريخ «بروتون» التي تجمع قطعها في المصنع عينه، حيث تعد صواريخ «سويوز» والتي تسببت بسلسلة من الانتكاسات شوهت سمعة روسيا في مجال الملاحة الفضائية.

وتنظم روسيا كل سنة ثلاث إلى أربع رحلات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية والعدد عينه من مركبات الشحن المحملة بالمؤمن التي تتفكك في الغلاف الجوي عند عودتها إلى الأرض.