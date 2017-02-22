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التضخم يرتفع في منطقة اليورو
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تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

بروكسل (رويترز)

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، إن التضخم في منطقة اليورو ارتفع 1.8 % على أساس سنوي في يناير الماضي. وعلى أساس شهري انخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 0.8 %، وهو ما جاء متمشيا مع توقعات السوق.

لكن التضخم السنوي الذي يستثني المكونات المتقلبة لأسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة والذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي بشكل وثيق بلغ 0.9 % في يناير، مما يتفق مع التقديرات الأولية لـ «يوروستات» وتوقعات السوق. وترجع معظم الزيادة في التضخم السنوي إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت 8.1 % في يناير، على أساس سنوي من زيادة سنوية بلغت 2.6 % في ديسمبر.

     
 

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