التضخم يرتفع في منطقة اليورو

بروكسل (رويترز)

قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أمس، إن التضخم في منطقة اليورو ارتفع 1.8 % على أساس سنوي في يناير الماضي. وعلى أساس شهري انخفضت أسعار المستهلكين في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة 0.8 %، وهو ما جاء متمشيا مع توقعات السوق.

لكن التضخم السنوي الذي يستثني المكونات المتقلبة لأسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة والذي يتابعه البنك المركزي الأوروبي بشكل وثيق بلغ 0.9 % في يناير، مما يتفق مع التقديرات الأولية لـ «يوروستات» وتوقعات السوق. وترجع معظم الزيادة في التضخم السنوي إلى أسعار الطاقة التي ارتفعت 8.1 % في يناير، على أساس سنوي من زيادة سنوية بلغت 2.6 % في ديسمبر.