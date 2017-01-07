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كأس نائب رئيس الدولة لليد

رمية جزائية تمنح الوصل التأهل للمربع الذهبي
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تاريخ النشر: السبت 07 يناير 2017

رضا سليم (دبي)

تحولت الثواني الأخيرة من لقاء الوصل والشارقة في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، بالدورة المجمعة لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد، إلى قمة الإثارة التي لم تشهدها المباراة، من بدايتها، والتي انتهت 19-18 للوصل.

ورغم أن المواجهة كانت قمة في الأداء الفني، فإن آخر 10 ثوانٍ كانت الأكثر إثارة، بعدما سجل الشارقة هدف التعادل 18-18، إلا أن الدولي محمد النعيمي حكم المباراة احتسب رمية جزائية على سعود بلال لاعب الشارقة لتعطيل اللعب ورفع البطاقة الزرقاء، وهو ما استوجب كتابة تقرير ضد اللاعب، والإيقاف دقيقتين، طبقاً للقانون الجديد.

وسجل رحمة غالب هدف التقدم 19-18، ومع صاقره النهاية سجل أحمد هلال هدف التعادل، إلا أن الحكم لم يحتسبه، نظراً لأن الصافرة أطلقت قبل دخول الكرة المرمى، وشهدت المباراة بطاقة حمراء للاعب الوصل أحمد حسين لاعتدائه من دون كرة على فراس محمد لاعب الشارقة.

رفع الوصل رصيده إلى 6 نقاط وضمن التأهل للمربع الذهبي، حتى ولو خسر الجولة الأخيرة والشارقة إلى 4 نقاط وهو نفس رصيد الشباب الذي فاز على العين 21-19، بينما الأخير نقطتين، وخرج من حسابات البطولة، وتشهد الجولة الأخيرة بصالة الشارقة اليوم، الوصل مع العين في الخامسة مساء، ويلتقي الشارقة مع الشباب في مباراة فاصل، نظراً لأن الفائز يتأهل مع الوصل.

الشارقة والوصل، جاءت البداية مثيرة، ونجح أصحاب الأرض في التقدم بهدفين، واحتاج الشارقة لمدة 5 دقائق من أجل العودة لنقطة التعادل 2-2,4/‏‏4 ويعود الملك للتقدم 6-5، وتعود المواجهة إلى نقطة التعادل مجدداً 6-6، وينهي الوصل الشوط الأول 9-7. ... المزيد
     
 

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