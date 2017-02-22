الذهب يستقر مع ترقب إشارات الفائدة

لندن (رويترز)

استقر الذهب أمس، في الوقت الذي يترقب المستثمرون بقلق إشارات جديدة بشأن ما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية ستزيد في مارس المقبل، وخطط الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الضرائب.

وانتظر متعاملون محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الذي كان مقرراً صدوره الساعة 1900 بتوقيت جرينتش أمس.

وبحلول الساعة 1330 بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 ٪ إلى 1239.71 دولار للأوقية (الأونصة)، بينما ارتفع في العقود الأميركية الآجلة 0.1 ٪ إلى 1240.50 دولار للأوقية. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية واحداً في المئة، ليلامس أدنى مستوى في أسبوع عند 1225.73 دولار في الجلسة السابقة.

والذهب بالغ الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأميركية الذي يزيد تكلفة حيازة المعدن غير المدر للفائدة، بينما يعزز الدولار. وينتظر المستثمرون أيضاً خطاباً، من المقرر أن يلقيه ترامب أمام الكونجرس الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يعلن خلاله عن سياسات الضرائب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.5 ٪ في المعاملات الفورية إلى 18.03 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.6 ٪ إلى 1004.80 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاديوم 0.2 ٪ إلى 777.60 دولار للأوقية.