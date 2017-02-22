أسعار الفنادق الباهظة تقوض النمو السياحي في كوبا

هافانا (أ ف ب)

يتوافد كثيرون إلى العاصمة الكوبية هافانا للتمتع بمزاياها السياحية، لكنهم يصابون بخيبة أمل لدى نزولهم في فنادقها التي يدفعون أثماناً باهظة لها في مقابل خدمات دون المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية. ففي صبيحة اليوم الأول من الإقامة في العاصمة الكوبية، استحم جان أورسيني في مغطس صدئ وكاد صبره ينفد في انتظار العشاء.

ويقول هذا المقاول الفرنسي المتقاعد البالغ 82 عاماً: «في وكالة السفر في مرسيليا، قالوا لنا إنهم سيرسلوننا إلى الفندق الأفضل. لكن عندما يدفع المرء 175 يورو لليلة الواحدة، يتبين أن هذا السعر مبالغ فيه».

وتبدي الإسبانية بيلار استيراس استياءها إزاء لامبالاة بعض الندل، فيما تشكو الكولومبية ماريا تيريزا غوتيريس من مشكلات المياه والنظافة في الفندق، حيث يبلغ بدل إيجار الغرفة 253 دولاراً لليلة الواحدة. ومع ذلك، حرص هؤلاء السياح الثلاثة على حجز فنادق بتصنيف أربع نجوم أو خمس تدير الكثير منها في العاصمة الكوبية مجموعات أجنبية بينها «أكور» الفرنسية و«ميليا» و«ايبيروستار» الإسبانيتان و«بلو دايمند» الكندية.

وتدير 17 سلسلة عالمية ثلثي فنادق كوبا، لكنها لا تشرف على صيانة البنى التحتية، كما أن طواقمها تفتقر للتدريب وتتقاضى رواتب زهيدة في بلد لا يتخطى متوسط الدخل الفردي فيه ثلاثين دولاراً في الشهر. ويشير أورسيني إلى أن زيارته لكوبا خلفت لديه «الانطباع عينه» الذي بقي لديه إثر رحلة إلى الاتحاد السوفياتي في الستينيات. ويقول: «كنا نمضي ثلاث ساعات في الأكل، إذ كانت مطاعم حكومية ولا شيء لديهم ليفعلوه».