  • الخميس 26 جمادى الأولى 1438هـ - 23 فبراير 2017م
  01:51     مقتل 11 من متمردي طالبان في هجوم جوي بجنوب أفغانستان         01:55     القوات اليمنية تتقدم على الساحل الغربي ومقتل 23 جنديا ومتمردا         02:08     ثروة أربعة أشخاص في اندونيسيا تفوق ما يملكه مئة مليون من فقرائها     

الزبائن يشكون تردي الخدمات

أسعار الفنادق الباهظة تقوض النمو السياحي في كوبا
حجم الخط |


تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

هافانا (أ ف ب)

يتوافد كثيرون إلى العاصمة الكوبية هافانا للتمتع بمزاياها السياحية، لكنهم يصابون بخيبة أمل لدى نزولهم في فنادقها التي يدفعون أثماناً باهظة لها في مقابل خدمات دون المستوى المطلوب وفق المعايير الدولية. ففي صبيحة اليوم الأول من الإقامة في العاصمة الكوبية، استحم جان أورسيني في مغطس صدئ وكاد صبره ينفد في انتظار العشاء.

ويقول هذا المقاول الفرنسي المتقاعد البالغ 82 عاماً: «في وكالة السفر في مرسيليا، قالوا لنا إنهم سيرسلوننا إلى الفندق الأفضل. لكن عندما يدفع المرء 175 يورو لليلة الواحدة، يتبين أن هذا السعر مبالغ فيه».

وتبدي الإسبانية بيلار استيراس استياءها إزاء لامبالاة بعض الندل، فيما تشكو الكولومبية ماريا تيريزا غوتيريس من مشكلات المياه والنظافة في الفندق، حيث يبلغ بدل إيجار الغرفة 253 دولاراً لليلة الواحدة. ومع ذلك، حرص هؤلاء السياح الثلاثة على حجز فنادق بتصنيف أربع نجوم أو خمس تدير الكثير منها في العاصمة الكوبية مجموعات أجنبية بينها «أكور» الفرنسية و«ميليا» و«ايبيروستار» الإسبانيتان و«بلو دايمند» الكندية.

وتدير 17 سلسلة عالمية ثلثي فنادق كوبا، لكنها لا تشرف على صيانة البنى التحتية، كما أن طواقمها تفتقر للتدريب وتتقاضى رواتب زهيدة في بلد لا يتخطى متوسط الدخل الفردي فيه ثلاثين دولاراً في الشهر. ويشير أورسيني إلى أن زيارته لكوبا خلفت لديه «الانطباع عينه» الذي بقي لديه إثر رحلة إلى الاتحاد السوفياتي في الستينيات. ويقول: «كنا نمضي ثلاث ساعات في الأكل، إذ كانت مطاعم حكومية ولا شيء لديهم ليفعلوه».

ولم تستضف كوبا في تاريخها هذا العدد من السياح. فأثر التحسن في العلاقات الكوبية-الأميركية، تخطى عدد الزوار الأجانب في عام 2016 عتبة أربعة ملايين، ما أدى إلى تضخم مفاجئ في الفنادق والمطاعم الحكومية. وفي فندق شهير ذي تصنيف أربع نجوم في المدينة القديمة، ارتفع سعر الغرفة الفردية من 110 دولارات إلى 285 في خلال أقل من عامين بفعل نسبة إشغال قياسية تلقي بثقلها على طاقم العمل والمنشآت في آن معاً. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟
نعم
لا