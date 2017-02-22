النفط يتراجع مع صعود الدولار

عواصم (رويترز)

تراجعت أسعار النفط العالمية أمس، مع صعود مؤشر الدولار الذي تسدد به مدفوعات الخام، لكنها ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أسابيع بعد تلميح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتفاؤلها حيال اتفاقها مع المنتجين المستقلين لخفض الإنتاج.

وبحلول الساعة 09.40 بتوقيت جرينتش، انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة تسليم أبريل المقبل، وهو شهر أقرب استحقاق 34 سنتا أو 0.6 % إلى 53.99 دولار للبرميل. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا توازي 0.8 % إلى 56.83 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوى منذ الثاني من فبراير عند 56.20 دولار للبرميل في الجلسة السابقة.

وقال وزير الطاقة القطري محمد السادة، أمس: إن الوقت لا يزال مبكرا للغاية لتحديد ما إن كان منتجو النفط سيمددون اتفاق خفض الإمدادات، حين يجتمع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في مايو المقبل. وأبلغ الوزير الصحفيين في لندن أن هذا الاجتماع سيركز أساسا على المخزونات العالمية وما إذا كانت تخفيضات الإنتاج قلصت المخزون ليتجه صوب متوسطه في خمس سنوات.

وقال السادة: إن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة يحتاج لسعر نفط أعلى من 50 دولارا للبرميل. وقال، خلال مؤتمر أسبوع البترول الدولي الذي ينظمه معهد الطاقة، «ثمة حاجة لكثير من الاستثمارات من أجل مواكبة نمو الطلب وإلا سيكون هناك نقص في المعروض». وأضاف «أرى أن هناك حاجة لسعر أعلى من 50 دولارا لجذب المزيد من الاستثمارات».