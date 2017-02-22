«أرابتك» تعيد الثقة إلى المستثمرين في الأسواق المالية

حاتم فاروق (أبوظبي)

نجحت مؤشرات أسواق المال المحلية في الارتداد صعوداً أمس، فيما ساهمت مشتريات مكثفة على سهم «أرابتك» في رفع ثقة المستثمرين في الأسواق والعودة للشراء الجماعي على أغلب الأسهم المدرجة.

وسجلت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالأسواق المالية المحلية مكاسب بنحو 15 مليار درهم، بعدما ارتفعت في نهاية جلسة أمس إلى 838.5 مليار درهم، مقابل 823.7 مليار درهم خلال أمس الأول.

وواصل سهم «أرابتك» قيادة السوق، ولكن هذه المرة في الارتفاعات، حيث ارتفع السهم بالحد الأقصى المسموح به يومياً، وهو ما رفع شهية المستثمرين في السوق إلى شراء جماعي للأسهم، بعد أن أعلنت الشركة موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع مبدئياً، على خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة، من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية جديدة لجمع 1.5 مليار درهم، وتخفيض رأس مالها الحالي لإطفاء الخسائر المتراكمة، بعد صدور البيانات المدققة لأرباح الشركة.

وقالت الشركة في الإفصاح، إن تخفيض رأس المال سيكون عن طريق إلغاء أسهم تصل إلى 4.5 مليار سهم، منوهة إلى أن البنود الرئيسية لبرنامج إعادة الرسملة ستكتمل بنهاية مارس المقبل.