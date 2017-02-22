«الأوراق المالية» توافق على إعادة هيكلة رأسمال «أرابتك»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت شركة «أرابتك القابضة» على الموافقة المبدئية من هيئة الأوراق المالية والسلع بخصوص خطة إعادة هيكلة رأسمال الشركة، من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية جديدة لجمع 1.5 مليار درهم، وتخفيض رأس مالها الحالي لإطفاء الخسائر المتراكمة.

وقالت الشركة في بيان صحفي أمس: «إن تخفيض رأس المال سيكون عن طريق إلغاء أسهم تصل إلى 4.5 مليار سهم، منوهة إلى أن البنود الرئيسة لبرنامج إعادة الرسملة، ستكتمل نهاية مارس المقبل».

وأضافت أن الهيكلة المقترحة لبرنامج إعادة الرسملة ستتم بعد الانتهاء من تدقيق البيانات المالية للشركة عن عام 2016، والموافقة النهائية من جانب الهيئة، على أن تعرض على المساهمين للتصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد في أبريل 2017.

وقال محمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة «أرابتك القابضة»: «يمثل برنامج إعادة الرسملة خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لأرابتك، وسيسهم في توفير قاعدة صلبة للمجموعة تدعم قدرتها على تحقيق النجاح والنمو المستدام في المستقبل».