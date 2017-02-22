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تحولت وجهة سياحية متكاملة للسياح وسكان الدولة

فيديو: «صير بني ياس» ترسم حاضرها ومستقبلها بألوان الطبيعة والحياة البرية
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تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

رشا طبيلة (أبوظبي)

نقشت جزيرة صير بني ياس اسمها في التاريخ منذ آلاف السنين، ورسمت حاضرها ومستقبلها بألوان الطبيعة والحياة البرية، لتصبح ملاذاً مثالياً للسياح وسكان الدولة، والباحثين عن الطبيعة والمغامرة والتاريخ والآثار في آن واحد.

فهي اليوم وجهة متكاملة، تطورها وتشرف عليها شركة التطوير والاستثمار السياحي، وتمتد على مساحة 87 كيلو مترا مربعا، وتوفر 3 منتجعات فخمة ومطاراً خاصاً ومتنزهاً للحياه البرية ومركزا للمؤتمرات وآخر للرياضات البحرية، إضافة الى اسطبلات للخيول، فضلاً عن نشاطات كثيرة متنوعة تجمع بين التراث مثل ركوب الخيل وعرض الصقور والرمي بالقوس، وأخرى رياضية، مثل ركوب الدراجات والغوص، وغيرها من النشاطات.

ولمحبي الآثار والتاريخ،

تم اكتشاف العديد من المواقع الأثرية في مختلف أرجاء جزيرة صير بني ياس، يسلط كل موقع منها على فترة محددة من تاريخ الجزيرة.

وتعد بقايا الدير الأثري المكتشف من أقدم المواقع المكتشفة في الجزيرة ويعود تاريخه إلى ما قبل الإسلام، وتحديداً إلى بدايات القرن السابع الميلادي، وأولي الموقع الأثري عناية كبيرة، حيث قام فريق متخصص من علماء الآثار بالتنقيب في هذا الموقع بعناية، وهو الآن مفتوح أمام الضيوف للتعرف على التاريخ الغني للجزيرة التي أخذت اسمها من قبيلة بني ياس التي سكنت أبوظبي للمرة الأولى منذ 250 عاماً. ... المزيد
     
 

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