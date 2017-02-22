فيديو: «صير بني ياس» ترسم حاضرها ومستقبلها بألوان الطبيعة والحياة البرية

رشا طبيلة (أبوظبي)

نقشت جزيرة صير بني ياس اسمها في التاريخ منذ آلاف السنين، ورسمت حاضرها ومستقبلها بألوان الطبيعة والحياة البرية، لتصبح ملاذاً مثالياً للسياح وسكان الدولة، والباحثين عن الطبيعة والمغامرة والتاريخ والآثار في آن واحد.

فهي اليوم وجهة متكاملة، تطورها وتشرف عليها شركة التطوير والاستثمار السياحي، وتمتد على مساحة 87 كيلو مترا مربعا، وتوفر 3 منتجعات فخمة ومطاراً خاصاً ومتنزهاً للحياه البرية ومركزا للمؤتمرات وآخر للرياضات البحرية، إضافة الى اسطبلات للخيول، فضلاً عن نشاطات كثيرة متنوعة تجمع بين التراث مثل ركوب الخيل وعرض الصقور والرمي بالقوس، وأخرى رياضية، مثل ركوب الدراجات والغوص، وغيرها من النشاطات.

ولمحبي الآثار والتاريخ،

تم اكتشاف العديد من المواقع الأثرية في مختلف أرجاء جزيرة صير بني ياس، يسلط كل موقع منها على فترة محددة من تاريخ الجزيرة.