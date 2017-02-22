«سيتي سكيب أبوظبي» يركز على إسـكان معتدل التكاليف

أبوظبي (الاتحاد)

تركز الدورة المقبلة من معرض سيتي سكيب أبوظبي الذي يقام بين 18 و20 أبريل 2017 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، على المشروعات المعتدلة التكاليف، إذ تبين وجود تحول نحو الشركات متوسطة الحجم التي تبني مشاريع عقارية من هذا النوع.

وأكد خبراء عقاريون أن الإقبال على الإسكان المعتدل التكاليف اشتد بقوة أكثر من أي وقت مضى، بالتزامن مع تركيز أبوظبي أنظارها على استضافة نحو 7.9 مليون سائح سيزورون المنطقة سنوياً بحلول العام 2030.

وقال يبمون شامبرز، الشريك في شركة (جي إيه جيه): «تستضيف أبوظبي بالفعل عدداً من الفنادق الفاخرة، لكنها إذا أرادت تنمية مُنتجها السياحي لاستقبال الدفق السياحي الكبير المرتقب بحلول العام 2030، فسوف تحتاج إلى مواصلة تعزيز محفظتها من فنادق رجال الأعمال وفنادق الإقامات القصيرة».

وتوقع شامبرز استمرار ارتفاع أعداد زوار عاصمة الإمارات خلال العام 2017 الجاري، بعد أن أشارت إحصائيات دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي إلى أن أكثر من 4.4 مليون شخص زاروا المدينة خلال العام الماضي، بزيادة 8% مقارنة مع عدد زوار العام 2015.