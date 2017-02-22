مجلس المناطق الحرة في دبي يعتمد استراتيجية من ثلاث ركائز

دبي (الاتحاد)

استعرض مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي في اجتماعه الذي انعقد في مقر المجلس التنفيذي لحكومة دبي في مبنى أبراج الإمارات، إنجازاته خلال العام الماضي 2016 واعتماد الحساب الختامي، ومواضيع أخرى كضريبة القيمة المضافة، وسير العمل في مشروع وضع استراتيجية للمجلس، وبحث التعاون مع المنظمة العالمية للمناطق الحرة التي تتخذ من إمارة دبي مقراً لها.

وترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي، الاجتماع الخامس للمجلس الذي عقد مؤخراً في حضور أعضائه .

وبدأ الاجتماع بشرح عن الأعمال التي قام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي بإنجازها خلال العام 2016 وعن الأعمال قيد التنفيذ، حيث تم إنجاز نظام انتقال الشركات بين المناطق الحرة في دبي، وإنجاز استراتيجية مجلس المناطق الحرة لإمارة دبي والتي تم الانتهاء منها في ديسمبر الماضي، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لكافة المناطق الحرة.

كما تطرق المجلس خلال استعراض منجزاته إلى تمثيل مجلس المناطق الحرة في اجتماعات منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يضاف إلى ذلك إنشاء موقع إلكتروني للمجلس.