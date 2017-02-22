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مركز لأكثر من 60 شركة طيران دولية

«الكونكورس دي» يتعامل مع 16.6 مليون مسافر في عام
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تاريخ النشر: الخميس 23 فبراير 2017

دبي (الاتحاد)

تعامل مبنى «الكونكورس دي» في مطار دبي الدولي منذ افتتاحه في فبراير 2016، مع ما يزيد على 16.6 مليون مسافر، حسب بيان أمس.

وشكل المبنى الذي يمثل المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة مطار دبي ضمن الخطة الاستراتيجية 2020 بأجمالي استثمارات قدرها 7.8 مليار دولار، إضافة نوعية لمطار دبي الدولي من حيث توقيت الافتتاح ونوعية الخدمات والديناميكية التي يتمتع بها تصميم المبنى.

وبلغت تكلفة المبنى نحو 4.4 مليار درهم، وهو يعد مركزاً لأكثر من 60 شركة طيران دولية تشغل رحلاتها من خلاله إلى 90 وجهة حول العالم. وساهم مبنى (الكونكورس دي) بزيادة الطاقة الاستيعابية السنوية للمطار من 75 مليون مسافر سنوياً، إذ تعامل المبنى خلال عامه التشغيلي الأول مع 115,118 رحلة و16.6 مليون مسافر من قارات العالم الست.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يأتي (الكونكورس دي) نتاجاً لمشروع تم تصميمه وتخطيطه بعناية فائقة، وتشييده وفقاً لاحتياجات وتوقعات عشرات الآلاف من عملائنا المسافرين الذين يعبرون المبنى بشكل يومي. ومن الواضح بعد عام من العمليات أن المبنى حقق هدفه المتمثل في تقديم البهجة لمسافرينا وشركائنا التجاريين».

ويتميز هذا المبنى بتصميمه الرائع، حيث تم تشييده على شكل ردهة مركزية تجعل المسافات التي يحتاج المسافر إلى قطعها للوصول إلى بوابات المغادرة، قصيرة جداً، مما يسمح للمسافرين بالصعود إلى الطائرة مباشرة انطلاقاً من منطقة الانتظار، ما يمنحهم المزيد من الحرية والوقت للاستمتاع بحزمة متكاملة من منافذ بيع الأطعمة والمشروبات، إضافة إلى توفيره مستويات سخية من أماكن الجلوس المريحة ومفاهيم الرفاه، بما في ذلك ركن «كن مسترخياً». ... المزيد
     
 

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