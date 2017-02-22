«الكونكورس دي» يتعامل مع 16.6 مليون مسافر في عام

دبي (الاتحاد)
تعامل مبنى «الكونكورس دي» في مطار دبي الدولي منذ افتتاحه في فبراير 2016، مع ما يزيد على 16.6 مليون مسافر، حسب بيان أمس.
وشكل المبنى الذي يمثل المرحلة الأخيرة من مشروع توسعة مطار دبي ضمن الخطة الاستراتيجية 2020 بأجمالي استثمارات قدرها 7.8 مليار دولار، إضافة نوعية لمطار دبي الدولي من حيث توقيت الافتتاح ونوعية الخدمات والديناميكية التي يتمتع بها تصميم المبنى.
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وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «يأتي (الكونكورس دي) نتاجاً لمشروع تم تصميمه وتخطيطه بعناية فائقة، وتشييده وفقاً لاحتياجات وتوقعات عشرات الآلاف من عملائنا المسافرين الذين يعبرون المبنى بشكل يومي. ومن الواضح بعد عام من العمليات أن المبنى حقق هدفه المتمثل في تقديم البهجة لمسافرينا وشركائنا التجاريين».
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