«إكسبو 2020» يبحث عن شركات صغيرة ومتوسطة لتصنيع منتجات غذائية من التراث الإماراتي

دبي (الاتحاد)

طرح إكسبو 2020 دبي مناقصة جديدة لمصنعي منتجات غذائية تقليدية من التراث الإماراتي والإقليمي، مثل التمور والقهوة العربية والحلويات والشوكولاتة والتوابل، حيث ستكون جزءاً من مظاهر الحفاوة والترحيب بزوار الحدث المرتقب الذين سيتوافدون من مختلف أنحاء العالم.

وفئة الأطعمة والمشروبات هذه،هي ثاني فئات المنتجات المرخصة التي يصل عددها إلى 40 فئة، وذلك بعد أن طرح إكسبو 2020 دبي الشهر الماضي حملة لاختيار مصنعي الهدايا التذكارية الخاصة بالحدث.

وتباع المنتجات الغذائية المرخصة ضمن منافذ منتقاة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك متاجر التجزئة التابعة لإكسبو 2020 دبي المرتقبة العام 2018، إلى جانب بيعها في موقع الحدث نفسه عقب افتتاحه في أكتوبر 2020.

ومع انطلاق فعاليات «مهرجان دبي للمأكولات» في وقت لاحق من الأسبوع الحالي، يأمل نجيب العلي، المدير التنفيذي لمكتب «إكسبو 2020 دبي»، أن يتشجع منتجو المواد الغذائية في دولة الإمارات على الإقبال للتنافس على فرصة الاستفادة من جماهيرية الحدث العملاق وضمان انتشار منتجاتهم بين ملايين الزوار من أرجاء المعمورة.

وقال العلي: «نتطلع إلى التعاون مع منتجي الأغذية لتصنيع مجموعة من المنتجات التي تجسد بأصالتها تراثنا العريق والتنوع الثقافي الغني لدولة الإمارات التي تتمتع بقطاع غذائي متنوع ونابض بالحيوية، يجمع بين المنتجات العربية التقليدية- مثل القهوة والتمور والتوابل- واللمسات العالمية المميزة».

ويمكن التسجيل في المناقصات التي يطرحها إكسبو بشأن منتجي الأغذية المرخصين على الإنترنت، وهي متاحة للشركات بمختلف أحجامها من جميع أنحاء العالم، علماً أن آخر موعد للتسجيل هو 9 مارس المقبل. وقالت أنيتا تشاندلر، مدير إدارة الترخيص والبيع لدى إكسبو 2020 دبي: «نسعى إلى تقديم تجربة تذوق غنية للزوار على أمل أن يصطحبوا معهم إلى أوطانهم نكهة خاصة تذكرهم بدولة الإمارات مدى الحياة».