هزاع العولقي بدأ مشروعه بـ 350 ألف درهم ويرفض بيعه بـ 6 ملايين درهم

ريم البريكي (أبوظبي)

عندما تذهب إلى مطعم، فإن نوعية الأكل التي تريد تناولها قد تؤرقك بكمية السعرات الحرارية التي تتناولها والدهون المشبعة التي تحتويها، وما سيكسبه جسمك من سمنة بعد أكل الدسم.. هزاع عمر العولقي صاحب مطعم، فضل الاستثمار في مجال المطاعم، لكن في مجال الأكل الصحي الذي يساعد على تخفيض سريع للوزن.

يقول العولقي، إن ارتفاع أسعار الأكل الصحي والاستشارات التي يضطر الشخص إلى دفعها لخبراء التغذية، دفعه لريادة هذا المجال من الأعمال، خاصة أنه ضليع برياضة كما الأجسام.

بدأ العولقي مطعمه الأول في الشهامة برأس مال 350 ألف درهم، بثمانين مشتركاً فقط، وبعد 4 أشهر فقط من افتتاح المطعم، ارتفع عدد المشتركين في خدمات المطعم إلى 1000 مشترك، والان ارتفع عدد افرع المطعم إلى سبعه منها 5 في أبوظبي وواحد في دبي وآخر في الفجيرة.

يقول العولقي لدي أصدقاء وضعوا بصمتهم بتفوق في كمال الأجسام، وسبق أن عرضت عليهم فكرة افتتاح مشروع متخصص في وجبات الرجيم، دون أن تفقد الأطعمة طعمها، ورائحتها الطيبة، مرتكزاً على تحضير الطعام، وفق وصفات دقيقة تدار من قبل شيف متخصص.