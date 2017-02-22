«غرفة أبوظبي» تبحث زيادة التبادل التجاري مع كاليفورنيا

أبوظبي (الاتحاد)
بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع مجلس الباسفيك للسياسات الدولية، توسيع مجالات التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية بين الشركات العاملة في إمارة أبوظبي وولاية كاليفورنيا، حسب بيان أمس.
اجتمع إبراهيم المحمود، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع روك ويل ئي شنابل، رئيس مجلس الباسفيك للسياسات الدولية في ولاية كاليفورنيا الأميركية والوفد الاقتصادي المرافق، وبحثا بحث في توسيع مجالات التعاون وزيادة حجم المبادلات التجارية.
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وأشاد المحمود بالمستوى المتقدم لعلاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دولة الإمارات وأبوظبي والولايات المتحدة التي تعتبر من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن من شأن زيارة وفد المجلس إلى أبوظبي المساهمة في جذب المزيد من الاستثمارات والشركات الأميركية إلى أسواق أبوظبي للاستثمار في الإمارة وإقامة المشروعات في القطاعات الحيوية التي تركز عليها خطط الإمارة والاستفادة مما توفره الجهات المعنية في الإمارة من بيئة تنافسية للأعمال وخدمات وتسهيلات للمستثمرين والشركات الأجنبية.
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وقدم محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة أبوظبي، عرضاً وافياً عن دور ومهام غرفة أبوظبي والخدمات التي تقدمها للأعضاء والمستثمرين من خلال مركز خدمات الأعضاء الذي يقدم خدمات النافذة الواحدة ويعمل على تعزيز البيئة التنافسية للأعمال في إمارة أبوظبي واستقطاب المزيد من الشركات والمستثمرين للاستثمار في الإمارة، مشيراً إلى أن المركز قدم خدماته إلى أكثر من 100 ألف شخص وشركة خلال العام 2016.