«أدنوك» تبيع «فيتول» 528 ألف طن من الغاز سنوياً

أبوظبي (الاتحاد)

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» اتفاقية استراتيجية مع «فيتول»؛ تقوم بموجبها أدنوك ببيع 528 ألف طن سنوياً من الغاز البترولي المسال للشركة التي تعد أكبر شركة مستقلة في العالم لتجارة الطاقة، على مدى السنوات العشر المقبلة، حسب بيان أمس.

وقّع الاتفاقية التي تمتد حتى 31 ديسمبر 2026 وتبدأ بأثر رجعي، اعتباراً من 1 يناير 2017، كلٌّ من عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة المبيعات والتسويق في أدنوك، وراسل هاردي، عضو اللجنة التنفيذية لشركة فيتول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا خلال فعاليات «الأسبوع الدولي للبترول»، الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن.

وقال عبدالله سالم الظاهري، مدير دائرة المبيعات والتسويق لدى أدنوك: «تطبِّق أدنوك استراتيجية جديدة لبيع إنتاجها من الغاز البترولي المسال وفق عقود طويلة الأجل، بما يضمن التعامل الأمثل مع فائض المعروض الناتج عن التطور الكبير الذي شهدته تقنيات إنتاج الغاز الصخري».

وأضاف الظاهري: «تمثّل هذه الاتفاقية التي ترسخ علاقات طويلة الأمد بين أدنوك وفيتول، نموذجاً متميزاً للشراكات التجارية المبتكرة التي تقودها أدنوك، وهي تحقق قيمة إضافية مثالية على المدى الطويل، وتزيد من قيمة مواردنا من الغاز؛ مما يضمن مرونة أدنوك ومقدرتها على التكيُّف والاستجابة لمختلف التغييرات المستقبلية في أسواق الطاقة العالمية».

تأسست فيتول في مدينة روتردام الهولندية العام 1966، وتمتلك أكثر من 40 مكتباً حول العالم، حسب البيان. أما أكبر عملياتها فتتركز في جنيف، وهيوستن، ولندن، وسنغافورة. وتتمحور أنشطتها الرئيسة حول تجارة وتوزيع منتجات الطاقة على المستوى العالمي؛ بما في ذلك أكثر من 6 ملايين برميل نفط خام يومياً، و10 ملايين طن من الغاز البترولي المسال سنوياً، وبلغت عائدات الشركة 168 مليار دولار العام 2015.

ومن جانبه، قال راسل هاردي، الرئيس التنفيذي لشركة فيتول في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: «يسعدنا التعامل مع أدنوك على المدى الطويل ضمن هذه الاتفاقية الاستراتيجية، فالغاز البترولي المسال هو مصدر مهم للوقود النظيف يسهم في دعم مشاريعنا التي تتوسع في القطاعات المرتبطة بهذا النوع من المنتجات».

وتضم أصول «فيتول» منشآت ومستودعات تخزين ضخمة تتوزع على ست قارات حول العالم تبلغ طاقتها أكثر من 15.5 مليون متر مكعب، إضافة إلى منشآت لتكرير النفط بطاقة إنتاجية تبلغ 390 ألف برميل يومياً، ومجموعة كبيرة من المنتجات المكررة والمنتجات البتروكيماوية توزع تحت العلامة التجارية «شل» في 16 دولة أفريقية إضافة إلى قارة أستراليا.

كما تمتلك فيتول المصفاة المستقلة الوحيدة في الفجيرة. ويضم عملاء فيتول شركات النفط الوطنية، والشركات المتعددة الجنسيات، والشركات الصناعية والكيميائية، وكبرى شركات الطيران العالمية.